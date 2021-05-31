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بعد انتشار فيديو للواقعة ووسم يطالب بمحاسبته.. القبض على سائح بتهمة التحرش في مصر

البرازيلي المتهم بالتحرش (مواقع التواصل)
البرازيلي المتهم بالتحرش (مواقع التواصل)
30/5/2021-|آخر تحديث: 31/5/202101:01 AM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، القبض على أجنبي بعد مطالبات واسعة على منصات التواصل بمحاسبته، عقب تحرشه لفظيا بفتاة.

وأوضحت الداخلية، في بيان، أنها “تمكنت من ضبط شخص أجنبي (لم تحدد جنسيته) تحرش بإحدى الفتيات أثناء رحلة سياحية له بمصر”.

وأشارت إلى أن المتحرش الأجنبي “قام بنشر مقطع فيديو يتضمن واقعة التحرش على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت”.

وتابعت “تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجني عليها ومرتكب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والعرض على النيابة المختصة”.

بينما قالت صحيفة الشروق المحلية إن المتهم برازيلي الجنسية.

واحتل وسم (#حاسبوا_المتحرش_البرازيلي) اليوم، صدارة ترتيب الأكثر تداولا بتويتر في مصر لساعات. وطالب المغردون بمحاسبة المتهم بعد انتشار مقطع الفيديو الذي يصور واقعة التحرش. كما طالبوا بالإبلاغ عن صفحاته بمواقع التواصل لإغلاقها.

وأفادت صحيفة المصري اليوم أن “عددا كبيرا من مستخدمي مواقع التواصل في البرازيل شنوا حملة ضد مواطنهم بعد نشره مقطع فيديو فاضح يتحرش خلاله بفتاة مصرية”.

وأوضحت أن “القصة بدأت حين استغل المتحرش عدم فهم الفتاة للغته، أثناء محاولتها عرض أوراق البردي أمامه، فبدأ في التحدث معها مستخدما إيحاءات جنسية، فأبدت الفتاة موافقتها على حديثه ظنا منها أنه يتحدث عن أوراق البردي”.

وأضافت “بعد الانتقادات التي وجهت له، نشر المتحرش مقطع فيديو جديد على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفتاة وهو يعتذر” قبل أن يغلق صفحته بعدها.

ووفقا لعبد الرحمن الجندي، أحد الذين قادوا حملة محاسبة المتهم، فإن الأخير يدعى (فيكتور سورينتينو) وهو طبيب ومدون ومؤثر على مواقع التواصل، ويتابعه ما يقرب من مليون شخص على صفحته بموقع إنستغرام.

وأضاف في منشور على صفحته بفيسبوك، إن مقطع الفيديو الذي صوره المتهم انتشر في البرازيل، وتسبب في حملة منظمة ضده رافضة لما قام به من تحرش لفظي. وقام البعض بترجمة ما قاله المتهم إلى اللغة العربية لفضحه وأرسلوا المقطع لإحدى الصفحات المصرية المعنية بمحاربة العنف ضد المرأة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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