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مُسن سوري نازح في سيارته منذ ست سنوات (فيديو)

30/5/2021-|آخر تحديث: 30/5/202105:00 PM (مكة المكرمة)

لجأ المسن السوري أحمد بري حمود للسكن في سيارة قديمة منذ خمس سنوات بعد نزوحه إلى إدلب فارا من قصف النظام على حمص قبل أكثر من ست سنوات.

وحكى حمود، 57 عاما، للجزيرة مباشر جزء من معاناته ورحلة نزوحه، إذ وصل به الحال إلى العيش منفرداً في سيارة بعد زواج بناته الخمس وأولاده الثلاث.

وتحدث النازح السوري عن حياته حاليا وتربيته للحمام الذي يجد الأنس معه ويقضي أغلب يومه في سيارته إلى جانب النهر.

وروى حمود كيف أنه يحاول إيجاد السلوى عن فراق عائلته منذ خمس سنوات في صور قديمة يتفحصها بين حين وآخر.

المصدر : الجزيرة مباشر

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