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منوعات|إندونيسيا

شاهد: النيران تلتهم سفينة إندونيسية ومسؤولون يكشفون مصير الركاب

فرق البحث والإنقاذ تبحث عن شخص ما زال مفقودا (رويترز)
فرق البحث والإنقاذ تبحث عن شخص ما زال مفقودا (رويترز)
30/5/2021-|آخر تحديث: 30/5/202106:53 PM (مكة المكرمة)

قال مسؤولون محليون، اليوم الأحد، إن النيران اشتعلت في إحدى سفن الركاب في بحر مالوكا الإندونيسي، وتم إنقاذ المئات بينهم أطفال دون إصابات.

وأظهر مقطع فيديو النيران وهي تلتهم السفينة بينما قفز الركاب في البحر بعدما ارتدوا سترات النجاة.

وقال مسؤولون إن فرق البحث والإنقاذ تبحث عن شخص ما زال مفقودا.

وكانت “عبارة الركاب” مبحرة في منطقة بعيدة من الأرخبيل الإندونيسي من تيرنيت في إقليم مالوكا الشمالي باتجاه سانانا في جزيرة سولابس عندما شب الحريق في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت.

وقال مسؤولو البحث والإنقاذ إنه تم إنقاذ 274 شخصا من العبارة دون إصابات ونقلهم إلى قرية مجاورة بينما ما زال شخص مفقودا.

وقال رئيس فريق البحث والانقاذ في تيرنات محمد عرفة في بيان، اليوم الاحد، إن “البحث لا يزال مستمرا. وسيباشر فريق بحث وانقاذ مشترك خطة البحث والانقاذ اليوم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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