شاهد: النيران تلتهم سفينة إندونيسية ومسؤولون يكشفون مصير الركاب

قال مسؤولون محليون، اليوم الأحد، إن النيران اشتعلت في إحدى سفن الركاب في بحر مالوكا الإندونيسي، وتم إنقاذ المئات بينهم أطفال دون إصابات.

وأظهر مقطع فيديو النيران وهي تلتهم السفينة بينما قفز الركاب في البحر بعدما ارتدوا سترات النجاة.

#شاهد: نيران تلتهم سفينة ركاب إندونيسية بينهم أطفال

مسؤولون محليون قالوا إن النيران اشتعلت بالسفينة في بحر مالوكا الإندونيسي، وتم إنقاذ أكثر من 200 شخص دون إصابات. #إندونيسيا pic.twitter.com/snL65M6xLA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 30, 2021

وقال مسؤولون إن فرق البحث والإنقاذ تبحث عن شخص ما زال مفقودا.

وكانت “عبارة الركاب” مبحرة في منطقة بعيدة من الأرخبيل الإندونيسي من تيرنيت في إقليم مالوكا الشمالي باتجاه سانانا في جزيرة سولابس عندما شب الحريق في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت.

وقال مسؤولو البحث والإنقاذ إنه تم إنقاذ 274 شخصا من العبارة دون إصابات ونقلهم إلى قرية مجاورة بينما ما زال شخص مفقودا.

وقال رئيس فريق البحث والانقاذ في تيرنات محمد عرفة في بيان، اليوم الاحد، إن “البحث لا يزال مستمرا. وسيباشر فريق بحث وانقاذ مشترك خطة البحث والانقاذ اليوم”.