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أول ضرير صيني يتسلق جبل إيفرست (فيديو)

30/5/2021-|آخر تحديث: 30/5/202104:24 PM (مكة المكرمة)

تسلق الصيني تشانغ هونغ البالغ من العمر 46 عاما أعلى قمة في العالم من الجانب النيبالي ليصبح أول ضرير في آسيا والثالث في العالم يتسلق جبل إيفرست.

وأكمل تشانغ عملية تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا في 24 مايو/أيار وعاد إلى معسكر عند القاعدة يوم الخميس.

ولد تشانغ في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين وفقد بصره وهو في سن 21 عاما بسبب الجلوكوما (المياه الزرقاء على العين).

وقال تشانغ “بغض النظر عما إذا كنت معاقا أو طبيعيا، سواء كنت قد فقدت بصرك أو يديك أو ساقيك، لا يهم ما دمت تملك تفكيرا سليما يمكنك دائما إكمال شيء لا يمكن للآخرين القيام به”.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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