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هددهم في مكالمة هاتفية.. أمريكي يقتحم مركزا للشرطة بسيارته (فيديو)

قالت الشرطة إن المهاجم هدد باقتحام المركز في مكالة هاتفية (موافع التواصل)
قالت الشرطة إن المهاجم هدد باقتحام المركز في مكالة هاتفية (موافع التواصل)
29/5/2021-|آخر تحديث: 30/5/202101:02 AM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأمريكي يقتحم مركزا للشرطة في ولاية ميريلاند.

ويظهر المقطع السيارة وهي تقتحم أبواب المركز لتستقر في مدخل المبنى.

وقالت وسائل إعلام أمريكية أن المهاجم هدد إدارة الشرطة في مكالمة هاتفية باقتحام المركز وقتل ضابط.

وأضافت أن أفرادا من الشرطة عثروا على الرجل داخل سيارة بالقرب من المركز، وعندما اقتربوا منه فر وحاول دهسهم بالسيارة.

وبعدها توجه المهاجم واقتحم مركز الشرطة، لكن لم يصب أي فرد من الشرطة في الحادث.

وذكرت وسائل الإعلام أنه تم القبض على المهاجم ونقله إلى المستشفى لفحصه.

المصدر : الجزيرة مباشر

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