هددهم في مكالمة هاتفية.. أمريكي يقتحم مركزا للشرطة بسيارته (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأمريكي يقتحم مركزا للشرطة في ولاية ميريلاند.

ويظهر المقطع السيارة وهي تقتحم أبواب المركز لتستقر في مدخل المبنى.

شاهد: اقتحام مواطن أمريكي، 24 عامًا، بسيارته مخفر شرطة في ولاية #ميريلاند، وحسب المعلومات فإن الحادثة متعمدة، وجاءت بعد تهديدات من قبل المقتحم لعناصر الشرطة عبر اتصال هاتفي.#الولايات_المتحدة #أمريكا pic.twitter.com/Q9swheklsv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 29, 2021

وقالت وسائل إعلام أمريكية أن المهاجم هدد إدارة الشرطة في مكالمة هاتفية باقتحام المركز وقتل ضابط.

وأضافت أن أفرادا من الشرطة عثروا على الرجل داخل سيارة بالقرب من المركز، وعندما اقتربوا منه فر وحاول دهسهم بالسيارة.

وبعدها توجه المهاجم واقتحم مركز الشرطة، لكن لم يصب أي فرد من الشرطة في الحادث.

وذكرت وسائل الإعلام أنه تم القبض على المهاجم ونقله إلى المستشفى لفحصه.