خفاش يثير فزع ركاب طائرة ويجبرها على الهبوط (فيديو)

اضطرت طائرة تابعة لشركة “إير إنديا” إلى العودة إلى نيودلهي بعد أن تفاجأ الطاقم والركاب بوجود خفاش في الطائرة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت مشاعر الصدمة والفزع على وجوه الطاقم والركاب عندما وجدوا الخفاش يحلق داخل الطائرة، التي كانت متجهة إلى الولايات المتحدة.

#WATCH Air India flight returns mid-air to Delhi after ‘bat’ found in business class I report👇 https://t.co/4QfZ7mSdEE pic.twitter.com/0NQjjyG81o

وقالت وسائل إعلام محلية إن قائد الطائرة قرر العودة إلى المطار إثر ظهور الخفاش بعد نحو ساعة من إقلاع الطائرة.

وقال مسؤولو الطيران المدني في الهند إن حالة الطوارئ قد أعلِنت وجرى تعقيم الطائرة بعد هبوطها.

وأضافوا أنه عُثر على الخفاش نافقا في درجة رجال الأعمال داخل الطائرة.

Air India plane bound to Newark from the Delhi International Airport returned back 30-minutes into the flight after BAT flies through the cabin. pic.twitter.com/0pSC5ODd41

وأشاروا إلى أن إدارة سلامة الرحلات الجوية التابعة لشركة الطيران سوف تجري تحقيقًا مفصّلا في الحادث، غير أن الشركة قالت في تقريرها المبدئي إن احتمالات وصول “ثدييات غير مرغوب فيها” جاءت من مركبات طرف ثالث مثل تلك المستخدمة لتقديم الخدمات.

ونُقل الركاب إلى طائرة أخرى أقعلت بهم.

Only this was left to see in 2021 :

Air India flight to Newark returns back to Delhi after a bat flew by the cabin.

ps : though its going towards the area where the really good @airindiain sandwiches are kept 😎 pic.twitter.com/pfDuIAwVks

