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خفاش يثير فزع ركاب طائرة ويجبرها على الهبوط (فيديو)

(تويتر)
(تويتر)
29/5/2021-|آخر تحديث: 29/5/202110:02 PM (مكة المكرمة)

اضطرت طائرة تابعة لشركة “إير إنديا” إلى العودة إلى نيودلهي بعد أن تفاجأ الطاقم والركاب بوجود خفاش في الطائرة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت مشاعر الصدمة والفزع على وجوه الطاقم والركاب عندما وجدوا الخفاش يحلق داخل الطائرة، التي كانت متجهة إلى الولايات المتحدة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قائد الطائرة قرر العودة إلى المطار إثر ظهور الخفاش بعد نحو ساعة من إقلاع الطائرة.

وقال مسؤولو الطيران المدني في الهند إن حالة الطوارئ قد أعلِنت وجرى تعقيم الطائرة بعد هبوطها.

وأضافوا أنه عُثر على الخفاش نافقا في درجة رجال الأعمال داخل الطائرة.

وأشاروا إلى أن إدارة سلامة الرحلات الجوية التابعة لشركة الطيران سوف تجري تحقيقًا مفصّلا في الحادث، غير أن الشركة قالت في تقريرها المبدئي إن احتمالات وصول “ثدييات غير مرغوب فيها” جاءت من مركبات طرف ثالث مثل تلك المستخدمة لتقديم الخدمات.

ونُقل الركاب إلى طائرة أخرى أقعلت بهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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