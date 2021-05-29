تركيا.. جنوح ناقلة نفط في مضيق البوسفور

قالت السلطات في تركيا إن ناقلة نفط تعطلت وسط مضيق البوسفور بتركيا أمس الجمعة مما أسفر عن توقف حركة الملاحة مدة قصيرة.

وقالت مديرية خفر السواحل في بيان لها عبر تويتر إن سفن الإنقاذ التركية نجحت في مد حبال إلى الناقلة “افا” المتعطلة وسحبها والسيطرة عليها دون أن تتسبب بأية حوادث.

ويبلغ طول السفينة 249 مترا وتحمل العلم الكرواتي وخرجت عن السيطرة وسط المضيق مساء الجمعة إثر عطل في محركها.

وأعلنت ولاية اسطنبول في بيان أنه تم سحب السفينة دون أن يسفر ذلك عن خسائر بشرية أو مادية أو تلوث بيئي.

وأضافت أن حركة الملاحة في المضيق عادت بعد انتهاء عملية السحب، وإرساء السفينة.

ويربط مضيق البوسفور بين البحر الأسود وبحر مرمرة ويبلغ طوله 30 كم ويتراوح عرضه بين 550 متر و3000 متر، ويشطر البوسفور اسطنبول إلى شطرين آسيوي وأوربي.

ومياه مضيق البوسفور مصنفة ضمن مجال الملاحة الدولية وتعتبر حركة السفن بالمضيق واحدة من أهم نقاط الملاحة البحرية في العالم.

وبحسب بيانات وزارة المواصلات والبنية التحتية التركية بلغ عدد السفن المارة من مضيق البسفور عام 2019 عدد 41 ألفا و112 سفينة.