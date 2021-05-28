القبض على صاحب قناة على يوتيوب بسبب “كلب طائر” (فيديو)

ألقت الشرطة الهندية القبض على صاحب قناة على يوتيوب بعد أن نشر مقطع فيديو وهو يربط كلبه ببالونات مملؤة بغاز الهيليوم ثم تركه يطير في الهواء.

وقال غوراف شارما (32 عامًا) الذي يتابع أكثر من أربعة ملايين مشترك قناته على يوتيوب “إنه يحب كلبه”.

وأضاف في مقطع فيديو جديد بعد إطلاق سراحه، مساء الخميس “أعتذر لأيّ شخص غضب مني، وأنا أفهم أن ما فعلته كان خطأ كبيرا”.

لكن غوراف أوضح أن المقطع الذي انتشر على نطاق واسع لكلبه (دولار) وهو يطير في الهواء مربوطا بمجموعة من البالونات المتعددة الألوان، يعطي انطباعا خاطئا عن مشاعره تجاه حيوانه الأليف.

وأضاف أنه غير متزوج و(دولار) بمثابة طفله.

Delhi YouTuber Gaurav Sharma arrested for flying dog with hydrogen balloons: Watch video#GauravSharma #youtuber pic.twitter.com/HDGCVkerYK — Times of Northeast (@timesofne) May 27, 2021

وأشار إلى أن مقاطع الفيديو القديمة المنشورة على قناته في يوتيوب تظهره وهو يشتري أغراضًا وطعاما لكلبه (دولار) ويأخذه للتنزه، مضيفًا أنه في أحد المقاطع احتفل بعيد ميلاده بدعوة كلاب أخرى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة قالت إنها ألقت القبض على شارما بعد شكوى من منظمة للدفاع عن حقوق الحيوانات.