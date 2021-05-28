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أردوغان يرتل القرآن في حفل تخريج 136 حافظا بينهم حفيده (فيديو)

28/5/2021

رتل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، آيات من القرآن الكريم خلال مراسم حفل تخريج 136 حافظا للقرآن الكريم بمدينة إسطنبول بينهم حفيده “عمر طيب”.

ونظم الحفل في مسجد آيا صوفيا الكبير، وشارك فيه إلى جانب أردوغان، نائبه فؤاد أوقطاي، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ومحمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ورئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش، ومدعوون آخرون.

وحسبما نقلت وكالة الأناضول، بدأت المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها تقديم الإجازات للحفاظ الـ136، بينهم حفيد أردوغان “عمر طيب” (من ولده نجم الدين بلال)، وعمر عاصم شنطوب، ابن رئيس البرلمان.

والطلاب الـ136 من ثانوية مرمرة الأناضول للأئمة والخطباء، التابعة لغرفة تجارة إسطنبول.

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم حفل تخريج 136 حافظا للقرآن الكريم بمدينة إسطنبول. (الأناضول)

 

(الأناضول)

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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