البث الحي
منوعات

“يا طير السعد”.. كويتي يحتفل بتخرج ابنته العائدة من الخارج بطريقة استثنائية (فيديو)

أكاديمي كويتي يحتفي بنجاح ابنته داخل المطار في مشهد استنائي مؤثر (مواقع التواصل)
أكاديمي كويتي يحتفي بنجاح ابنته داخل المطار في مشهد استنائي مؤثر (مواقع التواصل)
24/5/2021-|آخر تحديث: 24/5/202103:17 PM (مكة المكرمة)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب يستقبل ابنته المتخرجة من الجامعة في المطار لحظة وصولها من الخارج.

الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع يظهر فيه الدكتور مناور الراجحي رئيس قسم الإعلام بجامعة الكويت وهو يحتفل بقدوم ابنته التي حصلت على شهادة الطب بطريقة استثنائية ومؤثرة.

بالغناء والورود وأكاليل الزهور احتفل الدكتور الراجحي بابنته، ويظهر الفيديو الأب وهو يغني مرددا “إنت يا طير السعد يا بنت أبوك إنت الغلا وأنت الحياة كلها”.

وعانق الأب ابنته وقلدها إكليلًا من الزهور بينما نثر المستقبلون الورود عليهما، وهم يطلقون الزغاريد ابتهاجا.

وهذه بعض تغريدات المدونين على المشهد:

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

“التلفريك القاتل”.. إيطاليا تفتح تحقيقا بعد مصرع 14 والطفل الناجي يفقد أبويه وشقيقه (فيديو)

نجا طفلان فقط من الحادث وتوفي أحدهما لاحقا (رويترز)

بين قلق وطمأنة رسمية.. الفطر الأسود يثير الجدل في دول عربية (فيديو)

تعد عدوى الفطر الأسود قاتلة إذ يموت أكثر من نصف من يصاب بها ويبلغ متوسط معدل الوفيات 54% (غيتي)

استطلاع: العزاب يعانون نفسيا أكثر من المرتبطين خلال أزمة كورونا

العزاب أكثر تأثرا من الناحية النفسية بأزمة كوفيد-19 (غيتي)

نشاط “نيراغونغو” يهدد حياة الآلاف.. تعرف على أكثر البراكين نشاطا خلال ربع القرن (فيديو)

بركان نيراغونغو في الكونغو (غيتي)
الأكثر قراءة

قيادي في حماس: هذه أهداف إسرائيل من التصعيد في القدس وهكذا سنتعامل معها (فيديو)

شرطة الاحتلال أثناء اقتحام الأقصى 10 مايو (رويترز)

جيش الاحتلال قصف بيتهم بستة صواريخ.. تعرف على مجزرة أبو حطب في غزة (فيديو)

(الجزيرة)

تقرير للمخابرات الأمريكية: باحثون في ووهان استنجدوا قبل شهر من إعلان تفشي كورونا

معهد ووهان للفيروسات (ر ويترز)

أسرة مطوّر صواريخ المقاومة بعد استشهاده: على إسرائيل أن تحفظ أسماء أبنائنا جيدًا.. لماذا؟ (فيديو)

البروفيسور جمال الزبدة أستاذ العلوم الهندسية والميكانيكا