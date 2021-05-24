“يا طير السعد”.. كويتي يحتفل بتخرج ابنته العائدة من الخارج بطريقة استثنائية (فيديو)

نشر مستشفى كوك للأطفال مقطع فيديو، عبر صفحته على موقع فيسبوك، ويظهر المقطع رجلًا يرقص أمام المستشفى بولاية تكساس الأمريكية، والواقعة وسط جنوبي البلاد.
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب يستقبل ابنته المتخرجة من الجامعة في المطار لحظة وصولها من الخارج.
الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع يظهر فيه الدكتور مناور الراجحي رئيس قسم الإعلام بجامعة الكويت وهو يحتفل بقدوم ابنته التي حصلت على شهادة الطب بطريقة استثنائية ومؤثرة.
الكويتي د. مناور الراجحي يحتفل بتخرج ابنته القادمة من خارج البلاد بطريقة استثنائية ومؤثرة
المصدر: @Almajlliss pic.twitter.com/YC8hMhsyFH
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 23, 2021
بالغناء والورود وأكاليل الزهور احتفل الدكتور الراجحي بابنته، ويظهر الفيديو الأب وهو يغني مرددا “إنت يا طير السعد يا بنت أبوك إنت الغلا وأنت الحياة كلها”.
وعانق الأب ابنته وقلدها إكليلًا من الزهور بينما نثر المستقبلون الورود عليهما، وهم يطلقون الزغاريد ابتهاجا.
وهذه بعض تغريدات المدونين على المشهد:
اجمل ماشاهد اليوم
الدكتور مناور الراجحي الرشيدي
يستقبل ابنته ل بكلمات مؤثره بعد تخرجها
من الدراسه بالخارج https://t.co/UFhZwnzQo5
— حسين الحربي (@H_AlHarbi) May 23, 2021
اجيال || بالفيديو.. رئيس قسم الاعلام بجامعة الكويت الدكتور مناور الراجحي يطير بجناحي الفرح خلال استقباله لابنته الخريجة المتألقة (روان) في مطار الكويت بعد تخرجها .. 1000 مبروك دكتور لك ولكريمتك#فرحة_الاب pic.twitter.com/Em4mczWyEF
— جريدة اجيال الالكترونية 🇰🇼 (@ajialq8) May 23, 2021
فرحة د. مناور الراجحي بتخرج ابنته اليوم لونت صباحاتنا بالفرح بعد ان انتشر المقطع في تويتر كثيراً.. مبروك لك د. مناور ولطير السعد كما أسميتها ولوالدتها وللأسرة الكريمة كلها.. 💐💐@DrMnawr https://t.co/wa0qJj6oEO
— سعدية مفرح (@saadiahmufarreh) May 23, 2021
فيديو صنع يومي وسعادتي للأستاذ الدكتور مناور الراجحي رئيس قسم الإعلام بجامعة الكويت مستقبلاً إبنته روان في المطار لحظة تخرجها وقدومها من الدراسة في الخارج .
الحياة أب, وللفتاة الأب هو كل الحياة .
رجل عظيم @DrMnawr ❤️ pic.twitter.com/TmglXKYs4m
— محمد القصير Mohammad Alqusayer (@kasirma) May 23, 2021
إنتي يا طير السعد يا بنت أبوچ
إنتي الغلا وانتي الحياة كلها
@الدكتور مناور الراجحي
ضروري يستنسخون هذا الأب الرائع😄
ربي يحفظك لأسرتك وأحبابك🤲
— نوال (@NawalBoyabes) May 23, 2021
الله يسعده ويباركله بذريته
صديق الطفولة كمل الجامعة بالغزو بجدة ومن ثم أكمل دراسته بامريكا
واليوم هو استاذ دكتور ورئيس قسم الاعلام بجامعة الكويت
واليوم محتفل بتخرج ابنته
دكتورة طب نووي
العصامي نقي القلب والمعدن
الدكتور مناور الراجحي 💐
— خالد سعود الفريج (@Khalid_Alfreej) May 23, 2021
تحياتي للدكتور مناور الراجحي أعطى درسًا في كيف يحتفي الأب ببناته ويكون السند القوي لها في كل مراحل عمرها وحتى بعد الزواج👏👏👏👏👏👏👏
وللبنت أقول هنيئًا لكِ بهذا الأب الرائع 🌹وكوني بارّةً بهِ😍
— نوال (@NawalBoyabes) May 23, 2021