“يا طير السعد”.. كويتي يحتفل بتخرج ابنته العائدة من الخارج بطريقة استثنائية (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب يستقبل ابنته المتخرجة من الجامعة في المطار لحظة وصولها من الخارج.

الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع يظهر فيه الدكتور مناور الراجحي رئيس قسم الإعلام بجامعة الكويت وهو يحتفل بقدوم ابنته التي حصلت على شهادة الطب بطريقة استثنائية ومؤثرة.

الكويتي د. مناور الراجحي يحتفل بتخرج ابنته القادمة من خارج البلاد بطريقة استثنائية ومؤثرة

المصدر: @Almajlliss pic.twitter.com/YC8hMhsyFH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 23, 2021

بالغناء والورود وأكاليل الزهور احتفل الدكتور الراجحي بابنته، ويظهر الفيديو الأب وهو يغني مرددا “إنت يا طير السعد يا بنت أبوك إنت الغلا وأنت الحياة كلها”.

وعانق الأب ابنته وقلدها إكليلًا من الزهور بينما نثر المستقبلون الورود عليهما، وهم يطلقون الزغاريد ابتهاجا.

وهذه بعض تغريدات المدونين على المشهد:

اجمل ماشاهد اليوم الدكتور مناور الراجحي الرشيدي يستقبل ابنته ل بكلمات مؤثره بعد تخرجها

من الدراسه بالخارج https://t.co/UFhZwnzQo5 — حسين الحربي (@H_AlHarbi) May 23, 2021

اجيال || بالفيديو.. رئيس قسم الاعلام بجامعة الكويت الدكتور مناور الراجحي يطير بجناحي الفرح خلال استقباله لابنته الخريجة المتألقة (روان) في مطار الكويت بعد تخرجها .. 1000 مبروك دكتور لك ولكريمتك#فرحة_الاب pic.twitter.com/Em4mczWyEF — جريدة اجيال الالكترونية 🇰🇼 (@ajialq8) May 23, 2021

فرحة د. مناور الراجحي بتخرج ابنته اليوم لونت صباحاتنا بالفرح بعد ان انتشر المقطع في تويتر كثيراً.. مبروك لك د. مناور ولطير السعد كما أسميتها ولوالدتها وللأسرة الكريمة كلها.. 💐💐@DrMnawr https://t.co/wa0qJj6oEO — سعدية مفرح (@saadiahmufarreh) May 23, 2021

فيديو صنع يومي وسعادتي للأستاذ الدكتور مناور الراجحي رئيس قسم الإعلام بجامعة الكويت مستقبلاً إبنته روان في المطار لحظة تخرجها وقدومها من الدراسة في الخارج . الحياة أب, وللفتاة الأب هو كل الحياة .

رجل عظيم @DrMnawr ❤️ pic.twitter.com/TmglXKYs4m — محمد القصير Mohammad Alqusayer (@kasirma) May 23, 2021

إنتي يا طير السعد يا بنت أبوچ

إنتي الغلا وانتي الحياة كلها @الدكتور مناور الراجحي

ضروري يستنسخون هذا الأب الرائع😄

ربي يحفظك لأسرتك وأحبابك🤲 — نوال (@NawalBoyabes) May 23, 2021

الله يسعده ويباركله بذريته

صديق الطفولة كمل الجامعة بالغزو بجدة ومن ثم أكمل دراسته بامريكا

واليوم هو استاذ دكتور ورئيس قسم الاعلام بجامعة الكويت

واليوم محتفل بتخرج ابنته

دكتورة طب نووي

العصامي نقي القلب والمعدن

الدكتور مناور الراجحي 💐 — خالد سعود الفريج (@Khalid_Alfreej) May 23, 2021