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“التلفريك القاتل”.. إيطاليا تفتح تحقيقا بعد مصرع 14 والطفل الناجي يفقد أبويه وشقيقه (فيديو)

نجا طفلان فقط من الحادث وتوفي أحدهما لاحقا (رويترز)
نجا طفلان فقط من الحادث وتوفي أحدهما لاحقا (رويترز)
24/5/2021-|آخر تحديث: 24/5/202104:56 PM (مكة المكرمة)

وعد مسؤولون إيطاليون بإجراء تحقيق سريع اليوم الإثنين، بعد يوم واحد من مقتل 14 شخصا جراء تحطم جندول تلفريك كان ينقل أشخاصا إلى جبل في شمال البلاد بعد سقوطه على الأرض.

وقال وزير البنية التحتية إنريكو جيوفانيني إنه تم تشكيل لجنة خاصة لمساعدة ممثلي الادعاء الذين يحققون في الحادث.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن ممثلي الادعاء يبحثون فيما إذا كان من المفترض توجيه تهم بالإهمال الذي أفضى إلى القتل.

وكان هناك 15 شخصا في التلفريك متجهين من بلدة ستريسا إلى جبل موتاروني عندما وقع الحادث. ونجا طفلان فقط من الحادث، وتوفي أحدهما لاحقًا في مستشفى في تورينو.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن 5 من بين القتلى كانوا من مواطنيها.

وفقد الطفل الناجي (5 أعوام) والديه وشقيقه الأصغر. وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن خالته ترافقه حاليًا في المستشفى.

وقالت الشركة المسؤولة عن عمليات الفحص السنوية لخط التلفريك إن الفحص الأخير، والذي أجري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أظهر “عدم وجود مخالفات”.

وتم فحص الخط أيضًا في عام 2016 بعد تجديدات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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