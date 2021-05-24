“التلفريك القاتل”.. إيطاليا تفتح تحقيقا بعد مصرع 14 والطفل الناجي يفقد أبويه وشقيقه (فيديو)

وعد مسؤولون إيطاليون بإجراء تحقيق سريع اليوم الإثنين، بعد يوم واحد من مقتل 14 شخصا جراء تحطم جندول تلفريك كان ينقل أشخاصا إلى جبل في شمال البلاد بعد سقوطه على الأرض.

وقال وزير البنية التحتية إنريكو جيوفانيني إنه تم تشكيل لجنة خاصة لمساعدة ممثلي الادعاء الذين يحققون في الحادث.

At least 13 people died when a cable car linking Italy's Lake Maggiore with a nearby mountain in the Alps plunged 20 meters to the ground, according to local officials and rescuers https://t.co/7piJrnUQVg pic.twitter.com/LaxTvGGZNz — Reuters (@Reuters) May 23, 2021

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن ممثلي الادعاء يبحثون فيما إذا كان من المفترض توجيه تهم بالإهمال الذي أفضى إلى القتل.

وكان هناك 15 شخصا في التلفريك متجهين من بلدة ستريسا إلى جبل موتاروني عندما وقع الحادث. ونجا طفلان فقط من الحادث، وتوفي أحدهما لاحقًا في مستشفى في تورينو.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن 5 من بين القتلى كانوا من مواطنيها.

VIDEO: The cable car accident happened in Stresa, a resort town on the shores of Lake Maggiore in Italy's Piedmont region pic.twitter.com/ZcjnwlvPIF — AFP News Agency (@AFP) May 23, 2021

وفقد الطفل الناجي (5 أعوام) والديه وشقيقه الأصغر. وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن خالته ترافقه حاليًا في المستشفى.

وقالت الشركة المسؤولة عن عمليات الفحص السنوية لخط التلفريك إن الفحص الأخير، والذي أجري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أظهر “عدم وجود مخالفات”.

وتم فحص الخط أيضًا في عام 2016 بعد تجديدات.