“التلفريك القاتل”.. إيطاليا تفتح تحقيقا بعد مصرع 14 والطفل الناجي يفقد أبويه وشقيقه (فيديو)

وعد مسؤولون إيطاليون بإجراء تحقيق سريع اليوم الإثنين، بعد يوم واحد من مقتل 14 شخصا جراء تحطم جندول تلفريك كان ينقل أشخاصا إلى جبل في شمال البلاد بعد سقوطه على الأرض.

وقال وزير البنية التحتية إنريكو جيوفانيني إنه تم تشكيل لجنة خاصة لمساعدة ممثلي الادعاء الذين يحققون في الحادث.

At least 13 people died when a cable car linking Italy's Lake Maggiore with a nearby mountain in the Alps plunged 20 meters to the ground, according to local officials and rescuers https://t.co/7piJrnUQVg pic.twitter.com/LaxTvGGZNz

— Reuters (@Reuters) May 23, 2021