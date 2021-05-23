استطلاع: العزاب يعانون نفسيا أكثر من المرتبطين خلال أزمة كورونا

قد تجذب حياة العزوبية كثيرين وينساقون وراء معايشة التحرر دون قيد العلاقات، ولكن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد كشفت عن الوجه الآخر للعزوبية، إذ أظهر استطلاع حديث أن العزاب عانوا من أعباء نفسية خلال فترة الأزمة بشكل أكبر من الأشخاص المرتبطين الذين ينعمون بعلاقات مستقرة.

وأظهر استطلاع أجراه معهد (يوغوف) لقياس مؤشرات الرأي أن 62% من العزاب اشتكوا من أعباء نفسية خلال أزمة كورونا، ووصلت هذه النسبة إلى 74% بين العزاب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما.

وأجري الاستطلاع بتكليف من مجموعة (سويس لايف)، نهاية أبريل/نيسان الماضي، وشمل 3100 شخص من بينهم نحو 1200 شخص عازب، ونحو 2000 شخص متزوج أو في علاقة مرتبط في علاقة مستقرة.

وجاء في الاستطلاع أن نسبة الأشخاص الذين لديهم علاقة زوجية مستقرة، واشتكوا من عبء نفسي كانت أقل من العزاب، وبلغت 58%.

وبذلك أشار الاستطلاع إلى علاقة قوية بين المعاناة النفسية والوحدة، وقال 85% من الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة، إن لديهم معاناة نفسية.

في الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع أن العزاب ليسوا متساوين فيما يتعلق بتلك المعاناة النفسية، وتمثل ذلك في تراجع نسبة من يعانون من تلك المعاناة بين العزاب طواعية، حيث جاء في الاستطلاع أن 55% فقط من هؤلاء العزاب الذين يفضلون العيش بمفردهم برغبتهم الشخصية، عانوا من مشاكل نفسية.

وفي المقابل زادت نسبة من يعانون من ألم نفسي بين أولئك المضطرين للعيش بمفردهم ولكنهم يطمحون في علاقة، وبلغت نسبتهم 69%.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى اللحظة، 167 مليونًا و404 آلاف و216 شخصًا، وأودى بحياة 3 ملايين و475 ألفًا و691 مصابًا، في حين تعافت 148 مليونًا و424 ألفًا و779 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.