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السلطات الصحية الأمريكية توصي المواطنين بالتوقف عن تقبيل الدجاج.. لماذا؟

حذرت المراكز الأمريكية من أنه حتى لو بدت هذه الدواجن نظيفة فإنها قد تحمل السالمونيلا (رويترز)
حذرت المراكز الأمريكية من أنه حتى لو بدت هذه الدواجن نظيفة فإنها قد تحمل السالمونيلا (رويترز)
22/5/2021-|آخر تحديث: 22/5/202103:37 PM (مكة المكرمة)

أصدرت السلطات الصحية في الولايات المتحدة توصية طريفة إذ طلبت من الأمريكيين التوقف عن تقبيل دجاجهم وغيره من الطيور الداجنة.

يأتي ذلك في مواجهة ازدياد عدد الإصابات بداء السالمونيلا في الولايات المتحدة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) وهي وكالة الصحة الفيدرالية الرئيسية في البلاد في بيان “لا تقبلوا أو تعانقوا الطيور الداجنة، ولا تأكلوا أو تشربوا بالقرب منها”.

ووفقا للهيئة نفسها فإن الزيادة في عدد الإصابات بداء السالمونيلا مرتبطة جزئيا بهذا السلوك، وقد تم تسجيل 163 إصابة منذ منتصف فبراير/ شباط بما فيها 34 استدعت دخول المستشفى.

وأضافت أن “مقابلات مع المرضى أظهرت أن الاتصال بالدواجن ربما كان مصدر الوباء”.

وحذرت المراكز الأمريكية من أنه حتى لو بدت نظيفة فإن هذه الدواجن، مثل الدجاج أو البط، قد تحمل السالمونيلا، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب الإسهال والحمى والقيء.

كما أوصت السلطات الصحية بغسل اليدين جيدا بعد ملامسة الدواجن وعدم تشجيع الأطفال على اللعب معها

وتنتقل العدوى عادة من خلال تناول البيض أو منتجات الألبان التي تحمل المرض، ويتم تسجيل عشرات الملايين من الإصابات كل عام لكنها نادرا ما تكون قاتلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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