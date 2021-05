السلطات الصحية الأمريكية توصي المواطنين بالتوقف عن تقبيل الدجاج.. لماذا؟

أصدرت السلطات الصحية في الولايات المتحدة توصية طريفة إذ طلبت من الأمريكيين التوقف عن تقبيل دجاجهم وغيره من الطيور الداجنة.

يأتي ذلك في مواجهة ازدياد عدد الإصابات بداء السالمونيلا في الولايات المتحدة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) وهي وكالة الصحة الفيدرالية الرئيسية في البلاد في بيان “لا تقبلوا أو تعانقوا الطيور الداجنة، ولا تأكلوا أو تشربوا بالقرب منها”.

SALMONELLA OUTBREAK: 163 people sick in 43 states from contact with backyard poultry like chickens and ducks. Take steps to stay healthy around your flock. https://t.co/EeVY0HVEHk pic.twitter.com/r5Xi1Soij5

— CDC (@CDCgov) May 20, 2021