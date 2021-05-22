السلطات الصحية الأمريكية توصي المواطنين بالتوقف عن تقبيل الدجاج.. لماذا؟

أصدرت السلطات الصحية في الولايات المتحدة توصية طريفة إذ طلبت من الأمريكيين التوقف عن تقبيل دجاجهم وغيره من الطيور الداجنة.

يأتي ذلك في مواجهة ازدياد عدد الإصابات بداء السالمونيلا في الولايات المتحدة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) وهي وكالة الصحة الفيدرالية الرئيسية في البلاد في بيان “لا تقبلوا أو تعانقوا الطيور الداجنة، ولا تأكلوا أو تشربوا بالقرب منها”.

SALMONELLA OUTBREAK: 163 people sick in 43 states from contact with backyard poultry like chickens and ducks. Take steps to stay healthy around your flock. https://t.co/EeVY0HVEHk pic.twitter.com/r5Xi1Soij5 — CDC (@CDCgov) May 20, 2021

ووفقا للهيئة نفسها فإن الزيادة في عدد الإصابات بداء السالمونيلا مرتبطة جزئيا بهذا السلوك، وقد تم تسجيل 163 إصابة منذ منتصف فبراير/ شباط بما فيها 34 استدعت دخول المستشفى.

وأضافت أن “مقابلات مع المرضى أظهرت أن الاتصال بالدواجن ربما كان مصدر الوباء”.

وحذرت المراكز الأمريكية من أنه حتى لو بدت نظيفة فإن هذه الدواجن، مثل الدجاج أو البط، قد تحمل السالمونيلا، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب الإسهال والحمى والقيء.

كما أوصت السلطات الصحية بغسل اليدين جيدا بعد ملامسة الدواجن وعدم تشجيع الأطفال على اللعب معها

وتنتقل العدوى عادة من خلال تناول البيض أو منتجات الألبان التي تحمل المرض، ويتم تسجيل عشرات الملايين من الإصابات كل عام لكنها نادرا ما تكون قاتلة.