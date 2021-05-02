أكثر من 10 ملايين دولار مقابل رقم لوحة سيارة في دبي (فيديو)

بيع رقم لوحة سيارة في دبي بالإمارات العربية المتحدة بمبلغ 38 مليون درهم إماراتي (10,4 مليون دولار أمريكي).

وأفادت صحف إماراتية مساء أمس السبت أنه تم بيع “أنبل رقم” للوحة مركبة في إمارة دبي وهو “9 AA” ضمن مزاد للأرقام المميزة للوحات المركبات قيل إنها لصالح “حملة خيرية”.

Me trying to part with the coveted AA 9 license plate number 😁 It fetched an incredible 38 million dirhams at the ‘most noble numbers’ charity auction tonight at Hilton Habtoor City in support of #100millionmeals #أنبل_رقم #مئة_مليون_وجبة. pic.twitter.com/AAvfa3yUVD — ناصر الرميثي 🌿 (@NasserRomaithy) May 1, 2021

ولم يُكشف عن شخصية المشتري للرقم المميز لكن بعض المواقع الإخبارية ذكرت أنه إيراني الجنسية.

وفي المزاد نفسه، بيع رقم الهاتف المميز 0569999999 بـ 3 ملايين درهم ( 810 آلاف دولار أمريكي).

وتُعد اللوحة التي تحمل رقم “1” هي أغلى لوحة أرقام في الإمارات، حيث بيعت في أبو ظبي مقابل 52.2 مليون درهم إماراتي إلى رجل أعمال إماراتي كان يبلغ من العمر 25 عامًا عندما قام بشرائها.

اللوحة رقم “1” تعد أغلى لوحة أرقام في الإمارات

وتعتبر لوحة الأرقام بالنسبة لبعض الأفراد أكثر قيمة من السيارة المسجلة بها، وهم على استعداد لإنفاق مبالغ باهظة لمجرد الحصول على اللوحات الفريدة التي يرغبون فيها.

فقد اشترى رجل أعمال هندي يدعى بالويندر ساهني مقيم في دبي لوحة أرقام “D5” في مزاد بقيمة 33 مليون درهم (8.9 مليون دولار) ووضعها على إحدى سيارات رولز رويس الخاصة به.

لم تكن هذه المرة الأولى التي أنفق فيها ساهني ببذخ على لوحة أرقام فقد اشترى قبلها اللوحة رقم “O9” بمبلغ 25 مليون درهم (6.75 ملايين دولار).

رجل الأعمال الهندي بالويندر ساهني (مواقع إنترنت)