أكثر من 10 ملايين دولار مقابل رقم لوحة سيارة في دبي (فيديو)

بيع رقم لوحة سيارة في دبي بالإمارات العربية المتحدة بمبلغ 38 مليون درهم إماراتي (10,4 مليون دولار أمريكي).

وأفادت صحف إماراتية مساء أمس السبت أنه تم بيع “أنبل رقم” للوحة مركبة في إمارة دبي وهو “9 AA” ضمن مزاد للأرقام المميزة للوحات المركبات قيل إنها لصالح “حملة خيرية”.

Me trying to part with the coveted AA 9 license plate number 😁 It fetched an incredible 38 million dirhams at the ‘most noble numbers’ charity auction tonight at Hilton Habtoor City in support of #100millionmeals #أنبل_رقم #مئة_مليون_وجبة. pic.twitter.com/AAvfa3yUVD

— ناصر الرميثي 🌿 (@NasserRomaithy) May 1, 2021