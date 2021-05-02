“تحلو مرارة عيش في رضاك”.. أوقفه جنود الاحتلال عند أبواب الأقصى ففاجأ الجميع (فيديو)

أنشد شاب مقدسي بصوت عذب ابتهال “مولاي إني ببابك” الشهير للشيخ سيد النقشبندي بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لصلاة قيام الليل.

ووثق مقطع فيديو إنشاد الشاب للابتهال الشهير لشيخ المداحين ويظهر في الفيديو عدد من المقدسيين في مواجهة جنود الاحتلال.

وتفرض إسرائيل قيودًا على وصول المصلين إلى المسجد، تحت مبرر تطبيق القيود الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا، فيما تتواصل الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد والاعتداءات على سكان مدينة القدس المحتلة.

شاب فلسطيني وتواشيح "مولاي إني ببابك" أثناء منع الشرطة من دخولهم المسجد ♥️ pic.twitter.com/MxmMDYlg47 — ~ (@ArabicLyrics__) May 1, 2021

اعتداءات

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

كما أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان.

"تحلو مرارة عيش في رضاك".. أوقفه جنود الاحتلال عند أبواب #المسجد_الأقصى فأنشد هذه الكلمات بصوت جميل.#فلسطين pic.twitter.com/TxO4DdWMns — رضوان الأخرس (@rdooan) May 1, 2021

ومنذ بداية رمضان يحتج الشبان الفلسطينيون على منعهم من الجلوس على مدرج باب العامود، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات الشبان الفلسطينيين وجرحت آخرين، خلال المواجهات التي استدعت ردود فعل دولية.

وأزال الشبان الفلسطينيون الحواجز الأحد الماضي، بعد إعلان الشرطة الإسرائيلية عزمها إزالتها.

يا الله … مولاي اني ببابك 🤲🏼😔 … رائعة النقشبندي و بليغ حمدي ✨✨✨ pic.twitter.com/h9VwFRktJm — KHALID🇸🇦🇦🇪🇪🇬🇧🇭 (@KhalidAlhajer) April 28, 2021

قصة ابتهال بأمر الرئيس

في عام 1972 احتفل الرئيس المصري أنور السادات بخطبة إحدى كريماته، وكان من بين الحضور الشيخ سيد النقشبندي والموسيقار بليغ حمدي والإذاعي وجدي الحكيم.

وقال السادات لبليغ حمدي “لمَ لا تلحن للشيخ سيد؟”، ثم أمر وجدي الحكيم بمتابعة الموضوع واطلاعه على التطورات. وكانت هذه هي البداية.

كان أمرًا رئاسيًا لا يمكن رفضه، لكن النقشبندي وهو سيد المدّاحين في مصر أحس بالحرج لكونه أحد القراء ومن أتباع الصوفية ولا يمكنه التحول لمطرب.

لجأ بليغ للشاعر عبد الفتاح مصطفى، وطلب منه أن يكتب له نصًا دينيًا يحمل المعاني التي تطغى على يوميات الشعب المصري المتدين، وعندما حصل على النص قال للنقشبندي سألحّن لك أغنية تعيش 100 عام.

وبعد تردد وتوجس قبل النقشبندي وغنى وأنشد وهزّ وجدان مصر والعرب.