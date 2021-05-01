ما هي آداب قضاء حوائج الناس والإحسان إليهم؟ (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الدكتور عطية الوهيبي إن من توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفقه إلى قضاء حوائج الناس، فالذين يسعون في قضاء حوائج الناس هم الموفقون وهم السعداء.

وقال في حديثه لبرنامج أيام الله على الجزيرة مباشر، بشأن الآداب التي يجب أن يتحلى بها من يقضي حوائج الناس، إن “أولها الإخلاص في حاجات الناس راجيًا وجه الله عز وجل”.

ما هي آداب قضاء حوائج الناس؟ pic.twitter.com/kiYO6dG08b — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 30, 2021

كن مخلصا

وأضاف “كن مخلصًا في ذلك، فالإخلاص طريق الوصول وسبيل القبول، إذا غاب الإخلاص فالعمل إلى ذبول وأفول”.

وتابع “الذي أنعم عليك ووفقك إلى قضاء الحاجات هو رب الأرض والسماوات فاقصد وجهه بذلك، هذا هو المعلم الأول الإخلاص (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) هذا الإخلاص هو طريق الخلاص في الدنيا وفي الآخرة”.

إياك والمن

وقال “الأمر الثاني إياك والمن (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) إذا وفقك الله إلى قضاء حاجات الناس والإحسان إليهم وهذا شأن المسلم في هذا الوجود، المسلم هو حامل رايات الإحسان وحامل رايات إسعاد الإنسانية في هذا العالم، إياك أن تمن على أحد أو تؤذي أحد بما تقدمه من إحسان”.

قدم أفضل ماعندك

وأضاف “الأمر الثالث: قدم أفضل ما عندك في قضاء الحاجات (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم) (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه).

وتابع “ابحث عن النفيس واترك الخسيس، ابحث عن كرائم الأموال فإنك تتاجر مع الله المتعال وتجارتك لا تكسد ولا تفسد ولا تبور لأنها مع رب ودود شكور غفور يثيب على الأعمال ويضاعف الأجور”.

كن متقنا

وقال “الأمر الرابع: كن متقنا في عملك إذا قضيت حاجة من حاجات الناس فكن متقنا لعملك هذا، ففي الحديث (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) فالمسلم حامل رايات الإتقان في هذا الكون، الاتقان والإحسان”.

استشعر نعمة الله

وقال “الخامس: استشعر هذه النعمة العظمى واشكر الله على أن وفقك إلى ذلك فهذا توفيق الله، الإخلاص، إياك والمن والأذى، استشعر الرحمة والشفقة، وأنك موفق مسدد من قبل الله، وفقك الله على حين أن كثيرين حرمهم الله هذا التوفيق”.

وأضاف الوهيبي “أصحاب رؤوس الأموال التي لا تنفق على شعبنا اليوم في هذه الظروف الحرجة، والمليارات التي تعطي للأعداء وتعطي للانقلابيين، أقول لهؤلاء حرمتم التوفيق، وحرمتم قضاء حاجات الناس”.

واختتم حديثه بقوله “لهذا اقول إخلاص إتقان استشعار أنك موفق من قبل فاشكر الله تعالى شكر لسان و شكر جنان وشكر أركان علي أن وفقك لقضاء حاجات بني الإنسان”.