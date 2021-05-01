أقدم من أهرامات مصر.. اكتشاف هياكل حجرية يتجاوز عمرها 7 آلاف عام في صحراء السعودية

أعلن وزير الثقافة السعودي بدر بن عبد الله، أمس السبت، أن بلاده عثرت على هياكل حجرية “تعد من الأقدم في العالم”.

ووصفت دراسة أمريكية الهياكل المكتشفة وهي على شكل مستطيلات صخرية بأنها أقدم من أهرامات الجيزة المصرية إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.

وقال ابن عبد الله -في تغريدة عبر حسابه الموثَّق على تويتر- إن “الاكتشاف عثر عليه في شمال غربي السعودية” ووصفه بأنه “أثري مهم”.

اكتشاف أثري مهم في شمال غرب المملكة العربية السعودية، يؤكد أن الهياكل الحجرية الضخمة (المستطيلات)، تعدّ من الأقدم في العالم (يتجاوز عمرها 7000 عام) https://t.co/3pEJYJc6bp — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) May 1, 2021

وأوضح “الاكتشاف يؤكد أن الهياكل الحجرية الضخمة بتلك المنطقة تعد من الأقدم في العالم، حيث يتجاوز عمرها 7000 عام”.

Major archaeological discovery in northwestern Saudi Arabia confirms that the huge stone structures (rectangles) are among the oldest in the world (more than 7,000 years old). https://t.co/zVfmeKnzM4 — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) May 1, 2021

والبحوث الخاصة بهذا الاكتشاف الأثري مموَّلة من قبل هيئة العلا الملكية التي أسستها السعودية من أجل الحفاظ على تراث منطقة شمال غربي البلاد حيث توجد العديد من هذه المستطيلات الصخرية.

'The mustatils: cult and monumentality in Neolithic north-western Arabia' is out today. This work is part of the University of Western Australia's @UWAresearch work in #AlUla and #Khaybar as part of @RCU_SA archaeological program. Download here: https://t.co/dL1KYq21cs Thread 1/ pic.twitter.com/xvUFkvin2C — AAKSA (@aaksa_project) April 30, 2021

وشارك الوزير السعودي، في تغريدته، رابطا لدراسة أمريكية عن هذا الاكتشاف تم نشرها في دورية (أنتيكويتي) العلمية، الخميس الماضي.

وأفاد باحثون في الدراسة بأن آلاف الهياكل الأثرية الصخرية الموجودة في صحراء بشمال غربي السعودية يبلغ عمرها أكثر من 7 آلاف عام ما يجعلها أقدم بألفي عام من أهرامات الجيزة المصرية.

وتظهر بعض هذه الهياكل على هيئة جدران منخفضة تأخذ شكل المستطيلات، ويعتقد الباحثون أنها ربما بنيت لتوجيه وإرشاد موكب خلال مسيره.

ويرجح الباحثون أن أحد المستطيلات الذي قاموا بمسحه تم بناؤه عن طريق نقل أكثر من 12 ألف طن من حجر البازلت وهي مهمة شاقة لا بدّ أنها استغرقت عشرات الأشهر حتى تكتمل.

وأشارت الدراسة إلى العثور في مقدمة جدران العديد من هذه المستطيلات على حجر صغير أو مكان يبدو أنه استخدم لتقديم قرابين الحيوانات.