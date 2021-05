أقدم من أهرامات مصر.. اكتشاف هياكل حجرية يتجاوز عمرها 7 آلاف عام في صحراء السعودية

أعلن وزير الثقافة السعودي بدر بن عبد الله، أمس السبت، أن بلاده عثرت على هياكل حجرية “تعد من الأقدم في العالم”.

ووصفت دراسة أمريكية الهياكل المكتشفة وهي على شكل مستطيلات صخرية بأنها أقدم من أهرامات الجيزة المصرية إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.

وقال ابن عبد الله -في تغريدة عبر حسابه الموثَّق على تويتر- إن “الاكتشاف عثر عليه في شمال غربي السعودية” ووصفه بأنه “أثري مهم”.

وأوضح “الاكتشاف يؤكد أن الهياكل الحجرية الضخمة بتلك المنطقة تعد من الأقدم في العالم، حيث يتجاوز عمرها 7000 عام”.

Major archaeological discovery in northwestern Saudi Arabia confirms that the huge stone structures (rectangles) are among the oldest in the world (more than 7,000 years old). https://t.co/zVfmeKnzM4

والبحوث الخاصة بهذا الاكتشاف الأثري مموَّلة من قبل هيئة العلا الملكية التي أسستها السعودية من أجل الحفاظ على تراث منطقة شمال غربي البلاد حيث توجد العديد من هذه المستطيلات الصخرية.

'The mustatils: cult and monumentality in Neolithic north-western Arabia' is out today. This work is part of the University of Western Australia's @UWAresearch work in #AlUla and #Khaybar as part of @RCU_SA archaeological program. Download here: https://t.co/dL1KYq21cs Thread 1/ pic.twitter.com/xvUFkvin2C

— AAKSA (@aaksa_project) April 30, 2021