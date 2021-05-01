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أقدم من أهرامات مصر.. اكتشاف هياكل حجرية يتجاوز عمرها 7 آلاف عام في صحراء السعودية

صورة الكشف الأثري في السعودية (مواقع التواصل الاجتماعي)
صورة الكشف الأثري في السعودية (مواقع التواصل الاجتماعي)
1/5/2021-|آخر تحديث: 2/5/202112:11 AM (مكة المكرمة)

أعلن وزير الثقافة السعودي بدر بن عبد الله، أمس السبت، أن بلاده عثرت على هياكل حجرية “تعد من الأقدم في العالم”.

ووصفت دراسة أمريكية الهياكل المكتشفة وهي على شكل مستطيلات صخرية بأنها أقدم من أهرامات الجيزة المصرية إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.

وقال ابن عبد الله -في تغريدة عبر حسابه الموثَّق على تويتر- إن “الاكتشاف عثر عليه في شمال غربي السعودية” ووصفه بأنه “أثري مهم”.

وأوضح “الاكتشاف يؤكد أن الهياكل الحجرية الضخمة بتلك المنطقة تعد من الأقدم في العالم، حيث يتجاوز عمرها 7000 عام”.

والبحوث الخاصة بهذا الاكتشاف الأثري مموَّلة من قبل هيئة العلا الملكية التي أسستها السعودية من أجل الحفاظ على تراث منطقة شمال غربي البلاد حيث توجد العديد من هذه المستطيلات الصخرية.

وشارك الوزير السعودي، في تغريدته، رابطا لدراسة أمريكية عن هذا الاكتشاف تم نشرها في دورية (أنتيكويتي) العلمية، الخميس الماضي.

وأفاد باحثون في الدراسة بأن آلاف الهياكل الأثرية الصخرية الموجودة في صحراء بشمال غربي السعودية يبلغ عمرها أكثر من 7 آلاف عام ما يجعلها أقدم بألفي عام من أهرامات الجيزة المصرية.

وتظهر بعض هذه الهياكل على هيئة جدران منخفضة تأخذ شكل المستطيلات، ويعتقد الباحثون أنها ربما بنيت لتوجيه وإرشاد موكب خلال مسيره.

ويرجح الباحثون أن أحد المستطيلات الذي قاموا بمسحه تم بناؤه عن طريق نقل أكثر من 12 ألف طن من حجر البازلت وهي مهمة شاقة لا بدّ أنها استغرقت عشرات الأشهر حتى تكتمل.

وأشارت الدراسة إلى العثور في مقدمة جدران العديد من هذه المستطيلات على حجر صغير أو مكان يبدو أنه استخدم لتقديم قرابين الحيوانات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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