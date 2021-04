سحلية عملاقة تتسلل إلى أحد المتاجر في تايلاند وتسبب حالة ذعر (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تسلُّل سحلية عملاقة إلى إحدى المتاجر الكبيرة في مدينة ناخون باثوم وسط تايلاند، وتسببت في حالة من الذعر بين العملاء.

ووثقت كاميرا شاهدة عيان المقطع المصور الذي نشرته جيجين نارومبا عبر حسابها على فيسبوك، ويظهر تسلق السحلية لعدد من الرفوف، مما أدى إلى تساقط مجموعة من المعلبات المعروضة عليها، قبل أن تستقر على السطح العلوي منها، وسط مراقبة دقيقة من المتواجدين بالمتجر.

وتساءلت جيجين التي بدا صوتها واضحًا في المقطع: “لطيف، هل هو جائع؟ هل يريد أن يأكل؟ أراد أن يأكل!”، بينما ظهر صوت آخر في الخلفية يقول: “يا إلهي! الرفوف تهدمت!”.

وسخرت جيجين من السحلية في منشور قالت فيه: “بغض النظر عن مدى ارتفاعي، سأصل إليه”.

This is in Thailand…Nakhon Pathom to be exact.

Seeing a lot of people asking if this is a Komodo Dragon or a monitor lizard.

A Komodo Dragon IS a monitor lizard. There are 70 species of monitor lizard.

But Komodo Dragons don't exist in Thailand except for zoos, etc. pic.twitter.com/ZydwwwGq4Q

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) April 7, 2021