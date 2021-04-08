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سحلية عملاقة تتسلل إلى أحد المتاجر في تايلاند وتسبب حالة ذعر (فيديو)

السحلية العملاقة تتسلق رفوف المتجر (منصات التواصل)
السحلية العملاقة تتسلق رفوف المتجر (منصات التواصل)
8/4/2021-|آخر تحديث: 8/4/202108:13 PM (مكة المكرمة)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تسلُّل سحلية عملاقة إلى إحدى المتاجر الكبيرة في مدينة ناخون باثوم وسط تايلاند، وتسببت في حالة من الذعر بين العملاء.

ووثقت كاميرا شاهدة عيان المقطع المصور الذي نشرته جيجين نارومبا عبر حسابها على فيسبوك، ويظهر تسلق السحلية لعدد من الرفوف، مما أدى إلى تساقط مجموعة من المعلبات المعروضة عليها، قبل أن تستقر على السطح العلوي منها، وسط مراقبة دقيقة من المتواجدين بالمتجر.

 

وتساءلت جيجين التي بدا صوتها واضحًا في المقطع: “لطيف، هل هو جائع؟ هل يريد أن يأكل؟ أراد أن يأكل!”، بينما ظهر صوت آخر في الخلفية يقول: “يا إلهي! الرفوف تهدمت!”.

وسخرت جيجين من السحلية في منشور قالت فيه: “بغض النظر عن مدى ارتفاعي، سأصل إليه”.

وخطف المقطع المصور الأنظار على منصات التواصل حيث شاركها أكثر من 19 ألفا، ونالت إعجاب أكثر من 6 آلاف مستخدم على فيسبوك، إلى جانب آلاف المشاهدات عبر تويتر.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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