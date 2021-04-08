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منوعات|إيطاليا

“فيلم تشويق”.. الكشف عن خطة رجل لشل خطيبته السابقة وتشويه وجهها

وصفت الشرطة الخطة بأنها فيلم تشويق معاصر (رويترز)
وصفت الشرطة الخطة بأنها فيلم تشويق معاصر (رويترز)
8/4/2021-|آخر تحديث: 8/4/202108:15 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الشرطة الإيطالية، أمس الأربعاء، أنها أحبطت خطة بعد أن اعتقلت رجلا كان يريد شلَّ خطيبته السابقة وتشويهها بالحمض الكاوي على يد رجل آخر جنَّده لهذه الغاية عبر شبكة الإنترنت المظلم (دارك ويب).

ووصفت الشرطة هذه الخطة بأنها فيلم تشويق معاصر، موضحة أنها المرة الأولى التي تنجح فيها بإحباط جريمة من هذا النوع جرى التخطيط لها عبر الإنترنت.

وقد وُضِعَ الرجل وهو خبير معلومات في الأربعينات من العمر يعمل بشركة كبيرة، في الإقامة الجبرية واتُّهم بمحاولة إلحاق أذى جسدي جسيم وممارسة مضايقات.

وخطط الرجل للعملية بأدق تفاصيلها، وكان يسعى لجعل خطيبته السابقة مشلولة على كرسي متحرك، ووافق على دفع مبلغ كبير من عملة بتكوين المشفرة للرجل الذي جنّده ودفع له سلفة مالية لهذه الغاية وفق الشرطة.

وذكرت وكالة الصحافة الإيطالية (آجي) استنادا إلى وثائق قضائية أن الرجل المأجور كان سيتلقى مبلغا يقرب من 10 آلاف يورو.

وكانت الخطة تقضي برميه الحمض الكاوي على وجه الخطيبة السابقة من دون لمس العينين بما كان سيبدو أنه عملية سطو، بحسب المصدر نفسه.

وأوضحت الشرطة الإيطالية أنها بدأت التحقيق في الموضوع، في فبراير/شباط الماضي، بعدما تلقت بلاغا عبر الإنتربول من أجهزة شرطة في بلد أوربي آخر رصد أفرادها محادثات مشبوهة على الإنترنت المظلم.

وفي السنوات الأخيرة شهدت إيطاليا حالات عدة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة عن عنف ممارس في حق النساء، خصوصا هجمات بالحمض الكاوي وجرائم قتل ارتكبها رجال بحق شريكاتهم الحاليات أو السابقات.

وذكر المعهد الوطني للإحصاءات في إيطاليا بالاستناد إلى آخر الأرقام المتوافرة أن من أصل 111 امرأة ماتت في جرائم قتل سنة 2019، قتل 55 منهن على يد الزوج أو الشريك بينما قتل 13 على يد شريك سابق.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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