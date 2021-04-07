شاهد: لحظة نجاة عامل أثناء سقوط مبنى ضخم في تركيا

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة نجاة عامل بناء أثناء هدم مبنى كبير في مدينة ريزا التركية.

وبثت وسائل إعلام تركية لقطات لحظة هرب عامل البناء من موقع الهدم أثناء هدم بناء في مدينة ريزا التركية، ونجاته من سقوط البناء عليه.

لحظات مرعبة.. نجاة عامل بناء بعد سقوط مبنى بمدينة ريزا في #تركيا pic.twitter.com/5X2bx3dPGL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2021

وقالت وسائل الإعلام في ريزا إن هدم بعض الأبنية في وسط المدينة مستمر، إثر تعرضها للخطر بسبب التآكل الناجم عن مياه البحر، وتجري إزالتها في نطاق أعمال التحول الحضري.

ومدينة ريزا هي عاصمة محافظة ريزا وتقع في الجزء الشرقي من منطقة البحر الأسود في تركيا، وهي مبنية حول خليج صغير على ساحل البحر الأسود وتتم توسعتها بواسطة ردم جزء من البحر، ومناخها شديد الرطوبة.