البث الحي
منوعات|تركيا

شاهد: لحظة نجاة عامل أثناء سقوط مبنى ضخم في تركيا

لحظة انهيار المبنى (مواقع التواصل)
لحظة انهيار المبنى (مواقع التواصل)
7/4/2021-|آخر تحديث: 7/4/202104:38 PM (مكة المكرمة)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة نجاة عامل بناء أثناء هدم مبنى كبير في مدينة ريزا التركية.

وبثت وسائل إعلام تركية لقطات لحظة هرب عامل البناء من موقع الهدم أثناء هدم بناء في مدينة ريزا التركية، ونجاته من سقوط البناء عليه.

 

وقالت وسائل الإعلام في ريزا إن هدم بعض الأبنية في وسط المدينة مستمر، إثر تعرضها للخطر بسبب التآكل الناجم عن مياه البحر، وتجري إزالتها في نطاق أعمال التحول الحضري.

ومدينة ريزا هي عاصمة محافظة ريزا وتقع في الجزء الشرقي من منطقة البحر الأسود في تركيا، وهي مبنية حول خليج صغير على ساحل البحر الأسود وتتم توسعتها بواسطة ردم جزء من البحر، ومناخها شديد الرطوبة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

محكمة مصرية تلزم محمد رمضان بدفع ملايين الجنيهات تعويضا للطيار أبو اليسر

الممثل المصري محمد رمضان, والطيار أشرف سعد أبو اليسر (مواقع التواصل)

اللقاح والجلطات.. هل يتم إيقاف أسترازينيكا في أوربا؟ (فيديو)

خمس نقاط مهمة حول لقاح أسترازينيكا/أكسفورد(غيتي)

“أنا كأم أصاب بالجنون”.. رسالة إلى القاضي تكشف مأساة تعيشها عائشة الشاطر (فيديو)

عائشة الشاطر معتقلة منذ عام بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية" (مواقع التواصل)

تنفيذا لاتفاق.. شقيقان يقتلان عائلتهما ثم ينتحران

الشقيقان أطلقوا النار على والديهما وأختهما وجدتهما قبل أن يقتلا نفسيهما (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس تحرير الأهرام السابق: مبارك أخبرني بأن مصر ستضرب سد النهضة فور إنشاء قواعده (فيديو)

عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية السابق

عضو سابق بمفاوضات سد النهضة: وصلنا إلى مرحلة اللاعودة وأمامنا خياران لا ثالث لهما (فيديو)

د. أحمد المفتي الخبير الدولي في الموارد المائية والعضو السابق في وفد السودان بمفاوضات سد النهضة (الجزيرة مباشر)

شاهد: اصطياد نمر عربي نادر.. ودعوات لحمايته

قال ناشطون إن النمر تعرض للتعذيب بعد احتجازه وربطه على جذع خشبي (مواقع التواصل)

إثيوبيا ماضية في ملء سد النهضة ووزير الري السوداني يكشف كواليس مفاوضات كينشاسا (فيديو)

وزير الري السوداني ياسر عباس (سونا)