شاهد: مرشح مكسيكي يدشن حملته من داخل نعش

حمل أنصار مرشح للانتخابات البرلمانية في المكسيك تابوتا وهو بداخله ووضعوه في قارعة الطريق ليخرج منه مرشحهم ليعلن عن خوضه الانتخابات بطريقة جديدة.

وقال كارلوس مايورغا المرشح البرلماني عن حزب (إنكوينترو سوليداريو) في ولاية شيواوا شمال المكسيك، إنه اختار هذه الطريقة لتسليط الضوء على الأرواح التي تُزهق بالآلاف في البلاد جراء جائحة كوفيد-19 وأعمال العنف المرتبطة بالعصابات.

وأضاف أنه يعبّر من خلال هذه الخطوة عن رسالة مفادها أن الناس يموتون بسبب “لا مبالاة” السياسيين.

ووصل مايورغا داخل نعش باللون الذهبي إلى حملة انتخابية على جسر حدودي بين مدينة سيوداد خواريث الحدودية وإل باسو بولاية تكساس الأمريكية.

وكان يرافقه مساعدون يرتدون بزة واقية من فيروس كورونا ويحملون باقات زهر للفت الانتباه إلى الحصيلة المأسوية للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 والتي تخطت 200 ألف حالة، وهي من الأعلى عالميا.

وقال مايورغا إن الساسة “التزموا الصمت إزاء المعدلات المرتفعة للجريمة المنظمة. لقد بقوا صامتين حيال الفوضى الناجمة عن كوفيد”.

وقضى أكثر من 300 ألف شخص في جرائم قتل في المكسيك منذ إطلاق الحكومة حملة عسكرية ضد تجار المخدرات في 2006، بحسب أرقام رسمية.

كارلوس مايورغا المرشح البرلماني عن حزب “إنكوينترو سوليداريو” في ولاية شيواوا شمال المكسيك (غيتي)

وسجلت المكسيك 2.26 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فضلا عن 204 آلاف و985 حالة وفاة، بعد مرور عام واحد و5 أسابيع على تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

أظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنر الأمريكية أن المكسيك أعطت مواطنيها 9.29 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا.