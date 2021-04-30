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بجنيه واحد.. محمد صلاح يروي معاناته مع “طبق الكشري” في مصر (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)
النجم المصري محمد صلاح (رويترز)
30/4/2021-|آخر تحديث: 30/4/202109:56 PM (مكة المكرمة)

أثارت قصة حب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري للأكل الحار تعاطف جماهير منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

وحكى صلاح سر حبه لهذا النوع من الطعام -في لقاء إعلاني مع شركة هواتف محمولة- قائلا إن القصة تعود منذ الصغر عندما كان يذهب إلى التدريبات يوميا في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال صلاح خلال الإعلان التلفزيوني إنه في بداية مشواره كان يأكل طبق كشري بجنيه مصري واحد يوميا، وهو المبلغ المتبقي من مصروفات سفره التي يعطيها له والده وقيمتها 20 جنيهاً، إذ كان يدفع منها 19 جنيه للانتقالات.

وصلاح من مواليد 15 يونيو/حزيران 1992 بمدينة نجريج في محافظة الغربية بدلتا مصر وهو لاعب كرة قدم دولي يلعب في مركز الجناح الأيمن مع ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري.

وأوضح صلاح “كنت أقوم بتوفير القليل من مصروفي اليومي كي أتمكن من شراء (طبق كشري) وهي الأكلة الشعبية الأولى في مصر”.

وأضاف “أشتري طبق كشري صغير الحجم واضطر إلى ملئه بالشطة الحارة في محاولة لزيادة حجمه وسد جوعي أثناء طريق العودة الممتد لـ 5 ساعات كاملة”.

وتداول ناشطون تصريحات صلاح عبر منصات التواصل الاجتماعي معبرين عن تعاطفهم الشديد مع قصة نجاح اللاعب المصري مؤكدين أن هناك دائما ضريبة يدفعها من يريد النجاح.

واعتبر آخرون أن محمد صلاح يمثل القصة الأقرب لهم من حيث البيئة والظروف والعوامل التي أحاطت به في بداياته حتى وصل للعب في نادي ليفربول الإنجليزي الذي يتقاضى فيه راتبا أسبوعيا يقدر بـ 200 ألف جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول قادما من روما في صيف 2017 مقابل مبلغ 45 مليون يورو، ويساوي حالياً في سوق الانتقالات الكروية أكثر من 100 مليون يورو.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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