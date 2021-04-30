بجنيه واحد.. محمد صلاح يروي معاناته مع “طبق الكشري” في مصر (فيديو)

أثارت قصة حب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري للأكل الحار تعاطف جماهير منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

وحكى صلاح سر حبه لهذا النوع من الطعام -في لقاء إعلاني مع شركة هواتف محمولة- قائلا إن القصة تعود منذ الصغر عندما كان يذهب إلى التدريبات يوميا في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال صلاح خلال الإعلان التلفزيوني إنه في بداية مشواره كان يأكل طبق كشري بجنيه مصري واحد يوميا، وهو المبلغ المتبقي من مصروفات سفره التي يعطيها له والده وقيمتها 20 جنيهاً، إذ كان يدفع منها 19 جنيه للانتقالات.

قصة مثيرة أول مرة محمد صلاح يحكيها لما واحد من المشجعين سأله بتحب الأكل الحراق ولا لأ؟#MoreLikeMo pic.twitter.com/UFDO9ONloB — OPPO Egypt (@OPPOEgypt) April 29, 2021

وصلاح من مواليد 15 يونيو/حزيران 1992 بمدينة نجريج في محافظة الغربية بدلتا مصر وهو لاعب كرة قدم دولي يلعب في مركز الجناح الأيمن مع ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري.

وأوضح صلاح “كنت أقوم بتوفير القليل من مصروفي اليومي كي أتمكن من شراء (طبق كشري) وهي الأكلة الشعبية الأولى في مصر”.

وأضاف “أشتري طبق كشري صغير الحجم واضطر إلى ملئه بالشطة الحارة في محاولة لزيادة حجمه وسد جوعي أثناء طريق العودة الممتد لـ 5 ساعات كاملة”.

وتداول ناشطون تصريحات صلاح عبر منصات التواصل الاجتماعي معبرين عن تعاطفهم الشديد مع قصة نجاح اللاعب المصري مؤكدين أن هناك دائما ضريبة يدفعها من يريد النجاح.

اهيه القصة ديه تعلم كل انسان الصبر ع اي صعب بيواجهه ف حياته وفالاخر كرم ربنا ما له حدود 😍😌 ربنا يوفقك يا صلاح ويعوضك عن اي صعب واجهته ف حياته ⁦❤️⁩ @MoSalah#محمد_صلاح https://t.co/8vASCaAQzH — Nery (@NirmeenMohame13) April 29, 2021

قصة كفاح بياكل كشرى بالشطه علشان يشبع سبحان الله لما ربنا يحب حد بيكرمة ويرزقه 🙏🏻👑@MoSalah #محمد_صلاح #ليفربول https://t.co/Egjn2XPk4b — amal (@amalatout) April 29, 2021

كان ف فتره عدت عليا مكنتش شايفه غير محمد صلاح ف الدنيا مجنونه بكل كلمه او صوره بيقولها او بينزلها كان عندي فولدر مليان صوره واجوانه ف اكتر من صوري علشان قصه حياته كنت شيفاه بطل خارق حقق احلامه ف وسط ظروفه واللي كان ممكن اي حد مكانه يرمي مشاكله كلها ع ظروفه ويقول اصل واصل https://t.co/m457Jqf6Ez — MERNA SOLIMAN (@mernasoliman20) April 29, 2021

واعتبر آخرون أن محمد صلاح يمثل القصة الأقرب لهم من حيث البيئة والظروف والعوامل التي أحاطت به في بداياته حتى وصل للعب في نادي ليفربول الإنجليزي الذي يتقاضى فيه راتبا أسبوعيا يقدر بـ 200 ألف جنيه إسترليني.

هفضل فخور بيك والله كلنا مرينا بنفس الظروف دي بس ربنا كرمك يحبيبي ربنا معاك ❤️ https://t.co/ZisdZwEduk — Mohammed shwky (@katongaaaaa8) April 30, 2021

من رحم المعاناة تولد الابطال https://t.co/CSpHEcKXm1 — Mido Gad (@midogad17) April 29, 2021

لكل مجتهد نصيب ومحدش وصل غير لما تعب ❤️❤️ https://t.co/pIv83Cdyq7 — الMO MO🏴 (@Mohamed26094895) April 29, 2021

جدير بالذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول قادما من روما في صيف 2017 مقابل مبلغ 45 مليون يورو، ويساوي حالياً في سوق الانتقالات الكروية أكثر من 100 مليون يورو.