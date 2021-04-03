مصر.. بدء رحلة نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة في القاهرة (بث مباشر)

بدأت مصر في إجراءات نقل 22 مومياء ملكية مصرية قديمة، مساء اليوم السبت، في عربات صُممت خصيصا لذلك تسير بها في موكب ضخم مهيب إلى متحف جديد.

وينقل الموكب 18 ملكا وأربع ملكات، معظمهم من ملوك الدولة الحديثة، من المتحف المصري في ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في منطقة الفسطاط على بعد نحو خمسة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي.

وأغلقت السلطات شوارع كثيرة في العاصمة المصرية لتأمين الموكب الذي يعول عليه لجذب الاهتمام بالقطع الأثرية النفيسة في مصر في وقت توقفت فيه السياحة توقفا شبه كامل بسبب القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وقال عالم الآثار المصري زاهي حواس إن كل مومياء ستوضع في كبسولة خاصة مملوءة بالنيتروجين لضمان سلامتها، وستوضع الكبسولات على عربات مصممة لحملها وضمان ثباتها.

وأضاف أن الاختيار وقع على متحف الحضارة لأن مصر تريد عرض المومياوات بطريقة تعبّر عن الحضارة وتنقل علما وثقافة وليس لمجرد الترفيه كما كان عليه الحال في المتحف المصري.

واكتشف علماء الآثار المومياوات في خبيئتين بمجمع المعابد الجنائزية في الدير البحري بالأقصر وفي وادي الملوك القريب منذ عام 1871.

وأقدم هذه المومياوات مومياء سقنن رع تاعا، آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة والذي حكم في القرن السادس عشر قبل الميلاد ويُعتقد أنه لقي حتفه عندما تهشمت جمجمته أثناء المعارك مع الهكسوس.

وسيشمل العرض أيضا مومياوات رمسيس الثاني وسيتي الأول وأحمس- نفرتاري.

وكانت الفسطاط عاصمة مصر بعد الفتح العربي في العصر الأموي.