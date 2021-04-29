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هل يجوز وهب ثواب ختم القرآن للوالدين وهم أحياء؟ أستاذ تفسير يجيب (فيديو)

29/4/2021

قال أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم الدكتور رمضان خميس، إنه لا مانع في أن يهدي شخص ختم القرآن الكريم لوالديه وهم على قيد الحياة.

وأوضح الدكتور رمضان خميس في مداخلة مع برنامج (أيام الله) على شاشة الجزيرة مباشر، أن الشخص إذا أهدى ختم القرآن لوالديه أو لم يهدها لهم، فهو واصل إليهم.

وأوضح بالقول” لأن الشخص وما كسب من مال أو أجر هو في ميزان الوالدين”.

وقال إنه لا مانع في أن يهدي الشخص ثواب ختم القرآن أو مثلها من الأعمال الصالحة للوالدين، حتى يُبقي الشخص ثواب العمل الصالح له ويُبقي مثله لوالديه.

المصدر : الجزيرة مباشر

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