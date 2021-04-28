ما هي علامات قبول التوبة؟ الشيخ علي القاضي يجيب (فيديو)

الدعوة إلى الله تعالى لها شأن عظيم وفضل كبير، كما أنها وظيفة أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وبالدعوة يسترشد الناس إلى توحيد الله وعبادته ومعرفة أمور دين الإسلام وأحكامه من حلال وحرام وغيرهما.
قال الشيخ علي القاضي، عضو هيئة علماء اليمن وأمين عام جامعة الإيمان في تعز، إن هناك عددا من العلامات التي تعني قبول توبة العبد من الله سبحانه وتعالي.
وحدد القاضي ضمن حلقة من برنامج (أيام الله) عددا من تلك العلامات، وهي:
واختتم الشيخ القاضي حديثه بحديث نبوي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول (إن لله ملائكة تنطق عن ألسنة ابن آدم ما في المرء من خير أو شر).
ما هي علامات قبول التوبة؟#أيام_الله #رمضان pic.twitter.com/pFNVYQNG1R
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 26, 2021