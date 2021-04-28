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ما هي علامات قبول التوبة؟ الشيخ علي القاضي يجيب (فيديو)

28/4/2021-|آخر تحديث: 28/4/202106:38 PM (مكة المكرمة)

قال الشيخ علي القاضي، عضو هيئة علماء اليمن وأمين عام جامعة الإيمان في تعز، إن هناك عددا من العلامات التي تعني قبول توبة العبد من الله سبحانه وتعالي.

وحدد القاضي ضمن حلقة من برنامج (أيام الله) عددا من تلك العلامات، وهي:

  1. أن يكون العبد بعد التوبة أفضل مما قبلها.
  2. السمعة الحسنة وتلقي الناس للعبد بالقبول.
  3. أن يشعر العبد بأنه تغير مع الله عز وجل.
  4. تغيير كل ما يرتبط بالذكريات القبيحة والحزينة مثل الأصحاب والأماكن والهيئات والألفاظ.
  5. انشراح الصدر.

واختتم الشيخ القاضي حديثه بحديث نبوي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول (إن لله ملائكة تنطق عن ألسنة ابن آدم ما في المرء من خير أو شر).

المصدر : الجزيرة مباشر

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