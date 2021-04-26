نساء تركيات يبنين مسجد قريتهن من الخبز (فيديو)

شمرت نساء تركيات عن سواعد الجد وأطلقن مبادرة لبناء مسجد قريتهن الذي تكلف نحو 1.5 مليون ليرة تركي (181 ألف دولار) من خلال التبرع بثمن بيعهن للخبز.

وفي ظل تضرر المساجد القديمة بقرية “باشكوي” في منطقة أورهانلي بولاية بورصة شمال غرب تركيا قرر أهالي القرية بناء مسجد جديد، إلا أن نساء القرية أبين إلا أن يكون لهن نصيب في البناء.

وعلى مدار نحو عامين تجتمع نساء القرية في المخبز يوما أو يومين في الأسبوع ليبعن الخبز للراغبين في المساهمة في بناء المسجد ويجمعن تلك الأموال للمساهمة في عملية التشييد.

وقال حسن أكار عمدة القرية إنهم بدأوا بناء المسجد في قريتهم قبل عامين مضيفا أن “معظم أعمال المسجد انتهت”.

وأضاف أكار” أنفقنا مليونًا و500 ألف ليرة تركية حتى هذا الوقت.. يأتي نساء القرية ويصنعن الخبز ويبعن هذا الخبز ويتبرعن بالمال للمسجد، إنهن لا يحصلن على أي أجر مقابل هذه الوظيفة”.

وتابع “عشاق الخير يرسلون للنساء الدقيق الذي يخبزنه، وهناك من يرسل المال، لذا فإن مسجدنا على وشك الانتهاء”.