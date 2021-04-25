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مسابقة أفريقيا الكبرى للقرآن الكريم.. حضور غفير غطى ملعب كرة قدم (فيديو)

المسابقة الأفريقية الكبرى للقرآن الكريم في تنزانيا (صفحة رئيس زينجبار على فيسبوك)
المسابقة الأفريقية الكبرى للقرآن الكريم في تنزانيا (صفحة رئيس زينجبار على فيسبوك)
25/4/2021-|آخر تحديث: 26/4/202112:11 AM (مكة المكرمة)

شهد ملعب بنجامين الوطني بمدينة دار السلام بتنزانيا، حشودا كثيفة غطت مدرجات الملعب لحضور مسابقة أفريقيا الكبرى للقرآن الكريم للعام 2021.

وتضم مسابقة أفريقيا الكبرى للقرآن الكريم التي تنظمها مؤسسة الحكمة التعليمية 21 متسابقا من مختلف الدول الأفريقية وتنظم المسابقة هذا العام في نسختها الـ 21 بحضور رئيس وزراء تنزانيا قاسم مجاليوا ورئيس زنجبار حسين مويني.

وفازت كل من النيجر والسودان ونيجيريا بالإضافة إلى تنزانيا وساحل العاج بالمراكز الخمسة الأولى في المسابقة حيث حلت دولة النيجر في المركز الأول وحل السودان في المركز الثاني.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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