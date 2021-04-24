بينهم 5 من أسرة واحدة.. مصرع 7 في حادث سير مروع شمالي مصر

لقى 7 أشخاص مصرعهم بمصر اليوم السبت إثر حادث سير مروع شمالي البلاد، بينهم 5 من أسرة واحدة.

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية تلقت مديرية أمن محافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال) بلاغًا بوقوع حادث مروع لتصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة ركاب خاصة على الطريق الأوسطي بالمحافظة.

وأفادت الوكالة بمصرع 7 أشخاص بينهم 5 من أسرة واحدة (زوجان وطفلان وشقيق الزوج)، إضافة إلى سائق سيارة النقل ومساعده.

وأوضحت أن قوات الشرطة والحماية المدنية انتقلت إلى موقع الحادث، لاستخراج الجثامين من السيارة الخاصة، التي تهشمت تمامًا بمستقليها بعد ارتطام السيارة النقل بها وانقلابها أعلاها، وتم نقل جميع الجثامين إلى مستشفى بلبيس المركزي (حكومي).

​​​​​​​وتتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، وسط إجراءات حكومية منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.

وبلغ إجمالي عدد حوادث السيارات في مصر 5220 حادثة في النصف الأول من عام 2019، مقابل 4426 حادثة في الفترة نفسها من العام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.9 %.

السبب الرئيسي للوفاة عالميًا

يلقى أكثر من 1.35 مليون شخص حتفهم سنويًا بسبب تصادمات الطرق في العالم، ويعاني ما يتراوح عدده بين 20 مليون، 50 مليون شخص إصابات غير قاتلة.

وبحسب تقرير عن منظمة الصحة العالمية عن حالة السلامة على الطرق، كانت الإصابات الناجمة عن حوادث المرور السبب الرئيسي لإزهاق أرواح الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و29 سنة.

حسب التقرير، ما زال خطر الوفاة بسبب حوادث المرور على الطرق أعلى بمقدار ثلاث مرات في البلدان المنخفضة الدخل عنه في الأخرى المرتفعة الدخل.

وتستحوذ أفريقيا على أعلى المعدلات (26.6 لكل 100 ألف نسمة)، بينما تستحوذ أوربا على أدناها (9.3 لكل 100 ألف نسمة).