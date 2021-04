بعد 4 سنوات وحيدا على سفينة في مصر.. عودة بحار سوري لبلاده

نشر البحار السوري محمد عائشة صورة له عقب وصوله منزله بعد 4 سنوات من الاحتجاز وحيدا على متن سفينة بميناء الإسكندرية في مصر.

وأمضى البحار السوري السنوات الأربع محتجزًا بمفرده على متن سفينة شحن قبالة السواحل المصرية وظل عالقًا منذ عام 2017 بسبب انتهاء صلاحية أوراق ومعدات وشهادات السلامة الخاصة بالسفينة.

وكان يمكن أن يحل الأمر حينها إلا أن الشركة اللبنانية المشغلة للسفينة آنذاك رفضت دفع الرسوم والمخالفات، بينما كانت الشركة المالكة للسفينة في البحرين تعاني من صعوبات مالية، بحسب تقارير إخبارية.

وقال البحار السوري في تصريحات صحفية إنه نظرا لوجود قبطان السفينة على البر في هذا التوقيت، اعتبرته السلطات المصرية مسؤولا عن السفينة باعتباره ضابط التشغيل وأعلى مسؤول عليها، ما دفعه إلى البقاء وحيدا ومغادرة باقي أفراد الطاقم واحد تلو الآخر.

ونشر محمد عائشة صورة على حسابه على تويتر وكتب معلقا “أخيرًا في المنزل، بعد 4 سنوات في المنزل ومع العائلة مرة أخرى”.

كما توجه بالشكر لجميع وسائل الإعلام التي ساعدت في معرفة قصته، وبالخصوص مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بول آدامز، الذي ظل على تواصل معه لأسابيع حتى وصوله إلى منزله.

I would also like to thank all the media outlets who contacted me and told my story, in particular:

ITFMediadepartment,@BBCPaulAdams @ColineRnlt, Hany Amara,

You excellent work and professionalism certainly helped in bringing the needed attention to my problem and in solving it.

— Mohammad Aisha (@mohammad_aisha) April 23, 2021