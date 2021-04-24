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بعد 4 سنوات وحيدا على سفينة في مصر.. عودة بحار سوري لبلاده

البحار السوري محمد عائشة وهو على متن الطائرة مغادرا مصر إلى سوريا (مواقع التواصل الإجتماعي)
البحار السوري محمد عائشة وهو على متن الطائرة مغادرا مصر إلى سوريا (مواقع التواصل الإجتماعي)
24/4/2021

نشر البحار السوري محمد عائشة صورة له عقب وصوله منزله بعد 4 سنوات من الاحتجاز وحيدا على متن سفينة بميناء الإسكندرية في مصر.

وأمضى البحار السوري السنوات الأربع محتجزًا بمفرده على متن سفينة شحن قبالة السواحل المصرية وظل عالقًا منذ عام 2017 بسبب انتهاء صلاحية أوراق ومعدات وشهادات السلامة الخاصة بالسفينة.

وكان يمكن أن يحل الأمر حينها إلا أن الشركة اللبنانية المشغلة للسفينة آنذاك رفضت دفع الرسوم والمخالفات، بينما كانت الشركة المالكة للسفينة في البحرين تعاني من صعوبات مالية، بحسب تقارير إخبارية.

وقال البحار السوري في تصريحات صحفية إنه نظرا لوجود قبطان السفينة على البر في هذا التوقيت، اعتبرته السلطات المصرية مسؤولا عن السفينة باعتباره ضابط التشغيل وأعلى مسؤول عليها، ما دفعه إلى البقاء وحيدا ومغادرة باقي أفراد الطاقم واحد تلو الآخر.

ونشر محمد عائشة صورة على حسابه على تويتر وكتب معلقا “أخيرًا في المنزل، بعد 4 سنوات في المنزل ومع العائلة مرة أخرى”.

كما توجه بالشكر لجميع وسائل الإعلام التي ساعدت في معرفة قصته، وبالخصوص مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بول آدامز، الذي ظل على تواصل معه لأسابيع حتى وصوله إلى منزله.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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