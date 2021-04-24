بعد تعويضه بـ 6 ملايين جنيه.. وفاة الطيار المصري أبو اليسر صاحب أزمة محمد رمضان

توفى الطيار أشرف أبو اليسر صاحب أزمة الممثل محمد رمضان التي فصل على إثرها بعد أسابيع قليلة من الحكم بتعويضه بمبلغ 6 ملايين جنيه.

جاءت وفاة أبو اليسر بعد احتجازه بإحدى المستشفيات بالقاهرة منذ أكثر من شهر بعد تدهور حالته الصحية.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بتعويض أبو اليسر بمبلغ 6 ملايين جنيه من محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها أبو اليسر.

وكان أبو اليسر قد تقدم بدعوى قضائية مطالبًا فيها محمد رمضان بتعويض مالي بقيمة 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

وذكرت الدعوى أن رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له.

وكانت هيئة الطيران المدني المصرية قد عاقبت الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصة الطيران الخاصة به مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، إضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.