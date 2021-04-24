البث الحي
منوعات|مصر

بعد تعويضه بـ 6 ملايين جنيه.. وفاة الطيار المصري أبو اليسر صاحب أزمة محمد رمضان

الممثل المصري محمد رمضان, والطيار أشرف أبو اليسر (مواقع التواصل)
الممثل المصري محمد رمضان, والطيار أشرف أبو اليسر (مواقع التواصل)
24/4/2021-|آخر تحديث: 24/4/202107:14 PM (مكة المكرمة)

توفى الطيار أشرف أبو اليسر صاحب أزمة الممثل محمد رمضان التي فصل على إثرها بعد أسابيع قليلة من الحكم بتعويضه بمبلغ 6 ملايين جنيه.

جاءت وفاة أبو اليسر بعد احتجازه بإحدى المستشفيات بالقاهرة منذ أكثر من شهر بعد تدهور حالته الصحية.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بتعويض أبو اليسر بمبلغ 6 ملايين جنيه من محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها أبو اليسر.

وكان أبو اليسر قد تقدم بدعوى قضائية مطالبًا فيها محمد رمضان بتعويض مالي بقيمة 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

وذكرت الدعوى أن رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له.

وكانت هيئة الطيران المدني المصرية قد عاقبت الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصة الطيران الخاصة به مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، إضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

بسبب كورونا.. طائرة سودانية تقلع من مطار القاهرة بمسافرة واحدة

طائرة تابعة للخطوط الجوية السودانية (غيتي - أرشيفية)

بعد 4 سنوات وحيدا على سفينة في مصر.. عودة بحار سوري لبلاده

البحار السوري محمد عائشة وهو على متن الطائرة مغادرا مصر إلى سوريا (مواقع التواصل الإجتماعي)

بينهم 5 من أسرة واحدة.. مصرع 7 في حادث سير مروع شمالي مصر

بلغ إجمالي عدد حوادث السيارات في مصر 5220 حادثة في النصف الأول من عام 2019

كيف ترى رسول الله في المنام؟ الداعية عمر عبد الكافي يجيب (فيديو)

محراب المسجد النبوي الشريف (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

وفاة كل 4 دقائق في نيودلهي.. خبير صحي: هذه خطورة نسخة كورونا الهندية (فيديو)

جنازة أحد ضحايا الفيروس في الهند-21 ابريل (رويترز)

خبير اقتصادي: زيادة أسعار البنزين في مصر غير مبررة وهذه هي الأسباب (فيديو)

تعد هذه الزيادة السادسة في أسعار المنتجات البترولية منذ تولي السيسي الحكم في مصر عام 2014 (رويترز)

“هيا حلال كده؟ أنا مشقتش بيها”.. مصرية متعففة تشعل منصات التواصل (فيديو)

رغم حاجتها الشديدة للمال لأنها تربي أيتاما فإنها حريصة على ألا تأخذ ما تعتقد أنه ليس من حقها (مواقع التواصل)

خبير مياه: إثيوبيا لم تتبع القانون الدولي في أي خطوة من مراحل بناء سد النهضة (فيديو)

تصوير جوي لسد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق (الفرنسية)