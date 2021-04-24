بسبب كورونا.. طائرة سودانية تقلع من مطار القاهرة بمسافرة واحدة

أجبرت السلطات المصرية طائرة سودانية على الإقلاع من مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، عائدة وعلى متنها مسافرة واحدة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وفق تقارير إخبارية محلية.

وأوردت صحيفة “الأهرام” شبه الرسمية أن “السلطات المصرية منعت دخول راكبة سودانية تحمل تحليل كورونا إيجابي، فور وصولها على متن الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم، وقررت إعادتها على متن الطائرة ذاتها”.

وأضافت الصحيفة أن “قائد الطائرة رفض سفر الراكبة حرصا على سلامة باقي الركاب وطاقم الضيافة، وبعد تأخير دام 5 ساعات بمطار القاهرة، تقرر صعودها وحدها رفقة 4 من أفراد الطاقم إلى الطائرة المتجهة إلى الخرطوم، وإلغاء سفر باقي الركاب البالغ عددهم 29 راكبا”.

وتشترط السلطات المصرية، حصول المسافرين القادمين إليها على شهادة تحليل “PCR”، على أن يتم إجراءه قبل 3 أيام بحد أقصى من موعد الوصول إلى البلاد.

وشهدت مصر مؤخرا تزايدا كبيرا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت إجمالا، حتى مساء الجمعة، 220 ألفا و658 إصابة بالفيروس، بينها 12 ألفا و959 وفاة، و166 ألفا و24 حالة تعاف، بحسب التقارير الرسمية.