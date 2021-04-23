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3.3 مليار مشاهدة لـ”قيامة أرطغرل” باللغة الأوردية على يوتيوب (فيديو)

"قيامة أرطغرل" تتخطى 100 مليون مشاهدة في باكستان
"قيامة أرطغرل" تتخطى 100 مليون مشاهدة في باكستان
23/4/2021

أظهرت بيانات يوتيوب أن حلقات المسلسل التركي الشهير “قيامة أرطغرل” مدبلجا باللغة الأوردية حظيت بما يربو على 3.3 مليار مشاهدة على يوتيوب فقط خلال عام واحد.

وتخطت الحلقة الأولى وحدها 100 مليون و150 ألف مشاهدة على القناة المخصصة للمسلسل في باكستان، ولا تزال تحصد آلاف المشاهدات كل ساعة.

وبدأ عرض حلقات المسلسل بعد دبلجته للغة الأوردية الرسمية في باكستان بعد اكتساب المسلسل التركي شهرة عالمية.

وأنشأ تلفزيون باكستان بالتعاون مع شبكة “تي آر تي” التركية قناة على اليوتيوب لعرض حلقات المسلسل قبل نحو عام، وتخطت أعداد المشتركين في القناة 13 مليون مشترك خلال تلك الفترة، بينما تجاوزت إجمالي المشاهدات عليها 3 مليارات و300 مليون مشاهدة.

وبدأ عرض المسلسل على قناة “TRT Ertugrul by PTV” يوم 25 أبريل/ نيسان 2020 مدبلجًا للغة الأوردية.

وفي وقت سابق، نشر موقع “غوغل” قائمة بأكثر المواضيع بحثاً على شبكة الإنترنت، في باكستان، خلال 2020، حيث حلّ “قيامة أرطغرل” في المركز الأول.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن المسلسلات التركية تُبث في بلاده بهدف تقديم نماذج قدوة حسنة للشعب وتثقيفه.

وتحول “قيامة أرطغرل” بعد بدء عرضه على شاشة التلفزيون الحكومي الباكستاني (PTV) منذ بداية شهر رمضان الماضي، إلى أحد المسلسلات التلفزيونية الأكثر إثارة للاهتمام في باكستان. وتدور أحداثه في القرن الـ13 الميلادي.

ويعرض المسلسل سيرة حياة أرطغرل بن سليمان شاه زعيم قبيلة قايي وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان) ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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