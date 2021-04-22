وفاة مصلي ساجدا خلال صلاة التراويح في مسجد بالقاهرة (فيديو)

احتفى أبناء في مصر بوفاة أبيهم ساجدا خلال أدائه صلاة العشاء مساء أول أيام شهر رمضان في منطقة التجمع الأول شرق العاصمة المصرية القاهرة.

ونشرت هند سعيد، ابنة المتوفى مقطع فيديو من كاميرا مراقبة داخل المسجد، عبر حسابها على فيسبوك، أظهر الأب وهو يسقط بشكل مفاجئ على الأرض، ولم يستطع القيام مرة أخرى من سجوده.

وأسرع مصلون بجواره إلى مساعدته لكن دون جدوى.

وكتب الابن الآخر للمتوفى على حسابه على فيسبوك “من مات على شيء بعث عليه.. مات أبي سعيد محمد إسماعيل وهو ساجد في صلاة العشاء أول يوم رمضان”.