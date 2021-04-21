للحصول على إجازة.. تايواني يتزوج أربع مرات في 37 يوما

لجأ موظف تايواني إلى حيلة مبتكرة للحصول على إجازة مدفوعة الأجر من عمله، من خلال زواجه من نفس المرأة أربع مرات في أقل من شهر.

واستغل الموظف الذي يعمل في أحد مصارف البلاد، قانون العمل الذي يلزم الشركات التايوانية بتقديم ثمانية أيام إجازة مدفوعة الأجر للعروسين.

وفي غضون 37 يوما فقط، تزوج الموظف من شريكته أربع مرات، كان يطلقها كل مرة بعد انتهاء الإجازة ثم يعود ليتزوجها مرة أخرى.

وتمكن الزوجان من الحصول بذلك على ثمانية أيام لكل زواج.

وقالت وزارة العمل التايوانية الأربعاء إن الواقعة هي الأحدث في الطرق المبتكرة المنتشرة على نطاق واسع للاستفادة من الثغرات القانونية من قبل المواطنين التايوانيين.

ولم يكتف الموظف بذلك، فبعد امتناع المصرف عن الإذعان لطلب الموظف، اشتكى المصرف أمام دائرة العمل في مدينة تايبيه التي فرضت في البداية غرامة على صاحب العمل مقدارها 20 ألف دولار تايواني (670 دولارا أمريكيا) لمخالفته قانون الإجازات الذي لا يفرض أي قيود على عدد المرات التي يمكن للموظف التقدم فيها للحصول على إجازة زواج.

وقال المصرف الذي كان يريد منح الموظف إجازة لمدة ثمانية أيام فقط، إن الرجل “أساء استخدام” القانون.

وأثار هذا الحادث انتقادات حادة عبر الشبكات الاجتماعية ضد الموظف لاستغلاله الثغرات القانونية ودائرة العمل لفرضها الغرامة.

وقالت وزارة العمل في بيان الأسبوع الماضي إنها ألغت الغرامة المفروضة على المصرف “لاعترافها بالخطأ وتصحيحه”.