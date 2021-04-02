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عشرات القتلى في تحطم قطار سريع في تايوان (فيديو)

2/4/2021-|آخر تحديث: 2/4/202112:44 PM (مكة المكرمة)

لقي أكثر من 41  شخصا حتفهم وأصيب 40 آخرون ولا يزال نحو 70 آخرين محاصرين وسط الحطام بعدما خرج قطار عن القضبان في نفق بشرق تايوان اليوم الجمعة عندما اصطدم بشاحنة.

وقالت إدارة الإطفاء إن القطار السريع كان متجها من تايبه إلى تايتونغ حاملا كثيرا من السياح في بداية عطلة نهاية أسبوع طويلة.

وتظهر صور لموقع الحادث عربات قطار داخل النفق محطمة من تأثير التصادم، بينما سُحقت أخرى مما أعاقت تقدم رجال الإنقاذ.

وذكرت إدارة الإطفاء أن القطار كان يقل حوالي 350 شخصا.

وأجلت قوات الإنقاذ ما بين 80 إلى 100 شخص من العربات الأربع الأولى، بينما “شُوهت” العربات من الخامسة حتى الثامنة ويصعب الدخول إليها.

وتقول السلطات في تايوان إن الحادث هو الأسوأ من نوعه في أربعة عقود.

وفي عام 2018 لقي 18 شخصا حتفهم وأصيب 175 عندما خرج قطار عن القضبان في شمال شرق تايوان. كما قتل 30 في حادث آخر في شمال تايوان في عام 1981.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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