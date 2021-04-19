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مسؤولة بالخارجية البريطانية تنشر 30 قصة أبطالها مسلمون (فيديو)

الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز (مواقع التواصل)
الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز (مواقع التواصل)
19/4/2021-|آخر تحديث: 20/4/202101:04 AM (مكة المكرمة)

بدأت روزي دياز المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنشر قصص أبطالها من المسلمين على حسابها الرسمي على موقع تويتر، قائلة إن ذلك يظهر التنوع والتحديات التي خاضوها.

وقالت روزي إنها ستعرض 30 قصة ملهمة خلال شهر رمضان لمسلمين من خلفيات مختلفة.

وبدأت روزي، اليوم، في نشر أولى القصص وهي عن الدبلوماسي البريطاني سيف الدين آشر القنصل العام البريطاني في جدة بالسعودية والذي قال إن اعتناقه الإسلام كان أهم خطوة روحانية في حياته.

وتحدث سيف الدين في تسجيل مصور من جزئين عن اعتناقه الإسلام قبل 25 عاما والصعوبات والتحديات التي واجهها.

كانت دياز قد قالت في مقطع فيديو ثبتته أعلى صفحتها على تويتر، إن العديد من المسلمين يواجهون تحديات خلال شهر رمضان هذا العام بسبب الفقر وتأثير كورونا وبسبب الصراع المستمر، متمنية أن تسهم هذه القصص في إلهام المسلمين حول العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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