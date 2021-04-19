مسؤولة بالخارجية البريطانية تنشر 30 قصة أبطالها مسلمون (فيديو)

بدأت روزي دياز المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنشر قصص أبطالها من المسلمين على حسابها الرسمي على موقع تويتر، قائلة إن ذلك يظهر التنوع والتحديات التي خاضوها.

كان يا مكان..في #رمضان لهذا العام،دعوني أروي لكم قصة..وليست أي قصة..إنها قصة أبطالها مسلمون🕌عبر المنطقة والعالم ساعدهم دينهم في التغلب على الصعاب والتحديات..هي قصة تحمل بين طياتها العديد من القصص..رافقوني لأرويها لكم خلال هذا الشهر الفضيل، بدءا من هذا الفيديو👇 #ثلاثون_قصة_وقصة pic.twitter.com/tirEdR1qol — Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) April 18, 2021

وقالت روزي إنها ستعرض 30 قصة ملهمة خلال شهر رمضان لمسلمين من خلفيات مختلفة.

وبدأت روزي، اليوم، في نشر أولى القصص وهي عن الدبلوماسي البريطاني سيف الدين آشر القنصل العام البريطاني في جدة بالسعودية والذي قال إن اعتناقه الإسلام كان أهم خطوة روحانية في حياته.

كان يا مكان…سيف الدين آشر @seifusher ، دبلوماسي بريطاني🇬🇧يقول: 'إن اعتناقي للإسلام 🕌كان أهم خطوة روحانية في حياتي..' تابعوا الجزء الأول من قصة سيف الدين وما الذي يقوله عن اعتناقه للإسلام وعن #رمضان في هذا الفيديو 👇.تتابعون الجزء الثاني هذا المساء..#اسلاميات #ثلاثون_قصة_وقصة pic.twitter.com/xazQ1UhpMX — Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) April 19, 2021

وتحدث سيف الدين في تسجيل مصور من جزئين عن اعتناقه الإسلام قبل 25 عاما والصعوبات والتحديات التي واجهها.

كانت دياز قد قالت في مقطع فيديو ثبتته أعلى صفحتها على تويتر، إن العديد من المسلمين يواجهون تحديات خلال شهر رمضان هذا العام بسبب الفقر وتأثير كورونا وبسبب الصراع المستمر، متمنية أن تسهم هذه القصص في إلهام المسلمين حول العالم.