كلب آلي لمداهمة أوكار المخدرات في هولندا (فيديو)

استعانت الشرطة الهولندية بعضو آلي جديد مميز ضمن فريقها لمكافحة المخدرات ليتقدم عمليات مداهمة معامل تصنيع المواد المخدرة ويقود الفريق.

القائد الجديد هو كلب آلي بأربع أرجل يُطلق عليه اسم “سبوت” واستُخدم الروبوت لأول مرة، في مارس/آذار الماضي، ووظيفته الأساسية حاليا دخول مختبرات المخدرات قبل البشر حسبما تقول الشرطة.

وقالت مارغولين سميت رئيسة قسم العمليات الخاصة “يعتبر مختبر المخدرات على الدوام مكانا محفوفا بالمخاطر بالنسبة لنا، نظرا لوجود مواد خطرة باستمرار، لكن تبقى احتمالية وجود مجرم يحمل سلاحا ناريا قائمة”.

وأضافت “بناء عليه فإنه بالنسبة لنا مصدر قوة إذ يمكننا الآن إرسال روبوت للداخل للقيام بهذه الملاحظة الأولية بالنيابة عنا”.

وأوضحت مارغولين أن الشرطة الهولندية أول قوة شرطة في أوربا تستخدم الكلب الآلي، والذي أثار ضجة كبيرة على الإنترنت منذ أن قامت شركة (بوستون دياناميكس) التي صنعته، بعرضه لأول مرة في 2016.

ويعتمد “سبوت” على كاميرات وأجهزة استشعار أخرى، ولديه القدرة على السير عبر المداخل وإزالة العوائق الصغيرة ويجري توجيهه عبر جهاز تحكم عن بعد.

وبالرغم من ذلك، يقول المتعاملون إن الكلاب البوليسية الحقيقية تتفوق على سبوت في معظم الحالات عندما يتعلق الأمر بالكشف عن المخدرات.

ولم تكشف سميت عن تكلفة الروبوت لكنها قالت إنها ستكون تقريبا نفس تكلفة توظيف شرطي بشري نحو 44 ألف يورو (53 ألف دولار) سنويا.