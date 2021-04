في اللحظة المناسبة.. موظف ينقذ طفلا من الموت دهسا تحت عجلات قطار (فيديو)

أظهرت لقطات كاميرات المراقبة نشرتها وزارة السكك الحديدية الهندية، موظفًا في السكة الحديد ينقذ طفلًا سقط على مسار قطار أثناء دخوله المحطة في 17 أبريل/نيسان.

وقالت وزارة السكك الحديدية إن مايور شيلخي الموظف في السكة الحديد ركض على القضبان ورفع الطفل إلى بر الأمان في اللحظة المناسبة.

A Good Samaritan:

At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child.

We salute his exemplary courage & utmost devotion to the duty. pic.twitter.com/V6QrxFIIY0

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 19, 2021