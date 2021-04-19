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منوعات|الهند

في اللحظة المناسبة.. موظف ينقذ طفلا من الموت دهسا تحت عجلات قطار (فيديو)

لحظة إنقاذ الطفل أثناء قدوم القطار (منصات التواصل)
لحظة إنقاذ الطفل أثناء قدوم القطار (منصات التواصل)
19/4/2021-|آخر تحديث: 19/4/202106:34 PM (مكة المكرمة)

أظهرت لقطات كاميرات المراقبة نشرتها وزارة السكك الحديدية الهندية، موظفًا في السكة الحديد ينقذ طفلًا سقط على مسار قطار أثناء دخوله المحطة في 17 أبريل/نيسان.

وقالت وزارة السكك الحديدية إن مايور شيلخي الموظف في السكة الحديد ركض على القضبان ورفع الطفل إلى بر الأمان في اللحظة المناسبة.

 

وكتبت الوزارة على حسابها في تويتر “أنقذ عامل الإشارة مايور شلخي حياة طفل في الوقت المناسب، لقد خاطر بحياته لإنقاذ حياة الطفل نحيي شجاعته المثالية وتفانيه الفائق في أداء واجبه”.

وذكرت صحيفة “فري بريس جورنال” أن الشخص البالغ مع الطفل كان ضعيف البصر.

 

كما أثنى وزير السكك الحديدية الهندي فايش غويال على شجاعة الموظف، وقال إنه فخور به جدًا فقد قام بعمل استثنائي وأنقذ حياة الطفل.

وكانت الشرطة الهندية قد ذكرت أن أكثر من 110 آلاف شخص يلقون حتفهم كل عام في حوادث طرق في أنحاء الهند، ما يمثل نسبة 10% من وفيات حوادث الطرق في العالم.

وتعود معظم الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وسوء حالة المركبات. وقتل نحو 200 ألف شخص بالهند في حوادث سير العام الماضي بمعدل نحو 400 شخص يوميًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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