في اللحظة المناسبة.. موظف ينقذ طفلا من الموت دهسا تحت عجلات قطار (فيديو)

أظهرت لقطات كاميرات المراقبة نشرتها وزارة السكك الحديدية الهندية، موظفًا في السكة الحديد ينقذ طفلًا سقط على مسار قطار أثناء دخوله المحطة في 17 أبريل/نيسان.

وقالت وزارة السكك الحديدية إن مايور شيلخي الموظف في السكة الحديد ركض على القضبان ورفع الطفل إلى بر الأمان في اللحظة المناسبة.

A Good Samaritan: At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child. We salute his exemplary courage & utmost devotion to the duty. pic.twitter.com/V6QrxFIIY0 — Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 19, 2021

وكتبت الوزارة على حسابها في تويتر “أنقذ عامل الإشارة مايور شلخي حياة طفل في الوقت المناسب، لقد خاطر بحياته لإنقاذ حياة الطفل نحيي شجاعته المثالية وتفانيه الفائق في أداء واجبه”.

وذكرت صحيفة “فري بريس جورنال” أن الشخص البالغ مع الطفل كان ضعيف البصر.

Very proud of Mayur Shelke, Railwayman from the Vangani Railway Station in Mumbai who has done an exceptionally courageous act, risked his own life & saved a child's life. pic.twitter.com/0lsHkt4v7M — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 19, 2021

كما أثنى وزير السكك الحديدية الهندي فايش غويال على شجاعة الموظف، وقال إنه فخور به جدًا فقد قام بعمل استثنائي وأنقذ حياة الطفل.

وكانت الشرطة الهندية قد ذكرت أن أكثر من 110 آلاف شخص يلقون حتفهم كل عام في حوادث طرق في أنحاء الهند، ما يمثل نسبة 10% من وفيات حوادث الطرق في العالم.

وتعود معظم الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وسوء حالة المركبات. وقتل نحو 200 ألف شخص بالهند في حوادث سير العام الماضي بمعدل نحو 400 شخص يوميًا.