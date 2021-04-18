“تفتح وتغلق وترفع الحاجب”.. كاميرا على شكل عين بشرية (فيديو)

كشف فريق من الباحثين بجامعة سارلاند في ألمانيا عن كاميرا صغيرة تأخذ شكل العين البشرية.

ولا تبدو الكاميرا، التي تحمل اسم “آي كام”، مثل العين البشرية فقط ولكنها تقلد حركات العين بشكل واقعي إلى حد كبير.

وتقوم الكاميرا الجديدة بحركات تشبه تلك التي تقوم بها العين الحقيقية إذ تقوم برفع الحاجب وتفتح وتغلق مثل العين البشرية.

ويقول فريق الدراسة إن كاميرات المراقبة في الوقت الحاضر أصبحت تشكل تهديدا للخصوصية، وإن الكاميرا الجديدة “آي كام” تسلط الضوء على هذا المفهوم، إذ تقوم بدور المراقب عن طريق تسليط أنظارها على المارة.

وقال مارك تايسير عضو فريق الباحثين إن الهدف من المشروع ليس تطوير تصميم أفضل لكاميرات المراقبة، بل لفت الانتباه إلى أننا محاطون بأجهزة مراقبة على مدار اليوم، وهو ما يثير التساؤلات بشأن تأثير هذه الظاهرة على الانسان.

Because some of you liked the hardware of Eyecam, here is what is happening "behind the skin". #Opensource #robotic #hardware pic.twitter.com/mbrGxHRaJB — Marc Teyssier (@marcteyssier) April 8, 2021

وأوضح الباحث يورغن شتيمله وهو أحد المشاركين في تطوير الكاميرا الجديدة أن المشروع يأتي ضمن مشروع كبير بتمويل من الاتحاد الأوربي لمعرفة ما إذا كان ابتكار واجهات استخدام بمواصفات بشرية للأجهزة الإلكترونية يمكن أن يساعد في تحسين التفاعل بين الانسان والكمبيوتر.

ويقول الباحث في مجال علوم الكمبيوتر ماريون كوله إن تصميم الكاميرا على شكل عين بشرية يمكن أن يبعث بإشارات غير لغوية من خلال تعبيرات الوجه، وهو ما يفسح المجال أمام مستوى جديد من التفاعل مع الأجهزة الإلكترونية لم يكن موجودا من قبل.