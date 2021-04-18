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“تفتح وتغلق وترفع الحاجب”.. كاميرا على شكل عين بشرية (فيديو)

تقوم الكاميرا بحركات تشبه حركات العين البشرية (تويتر)
تقوم الكاميرا بحركات تشبه حركات العين البشرية (تويتر)
18/4/2021-|آخر تحديث: 19/4/202101:02 AM (مكة المكرمة)

كشف فريق من الباحثين بجامعة سارلاند في ألمانيا عن كاميرا صغيرة تأخذ شكل العين البشرية.

ولا تبدو الكاميرا، التي تحمل اسم “آي كام”، مثل العين البشرية فقط ولكنها تقلد حركات العين بشكل واقعي إلى حد كبير.

وتقوم الكاميرا الجديدة بحركات تشبه تلك التي تقوم بها العين الحقيقية إذ تقوم برفع الحاجب وتفتح وتغلق مثل العين البشرية.

ويقول فريق الدراسة إن كاميرات المراقبة في الوقت الحاضر أصبحت تشكل تهديدا للخصوصية، وإن الكاميرا الجديدة “آي كام” تسلط الضوء على هذا المفهوم، إذ تقوم بدور المراقب عن طريق تسليط أنظارها على المارة.

وقال مارك تايسير عضو فريق الباحثين إن الهدف من المشروع ليس تطوير تصميم أفضل لكاميرات المراقبة، بل لفت الانتباه إلى أننا محاطون بأجهزة مراقبة على مدار اليوم، وهو ما يثير التساؤلات بشأن تأثير هذه الظاهرة على الانسان.

وأوضح الباحث يورغن شتيمله وهو أحد المشاركين في تطوير الكاميرا الجديدة أن المشروع يأتي ضمن مشروع كبير بتمويل من الاتحاد الأوربي لمعرفة ما إذا كان ابتكار واجهات استخدام بمواصفات بشرية للأجهزة الإلكترونية يمكن أن يساعد في تحسين التفاعل بين الانسان والكمبيوتر.

ويقول الباحث في مجال علوم الكمبيوتر ماريون كوله إن تصميم الكاميرا على شكل عين بشرية يمكن أن يبعث بإشارات غير لغوية من خلال تعبيرات الوجه، وهو ما يفسح المجال أمام مستوى جديد من التفاعل مع الأجهزة الإلكترونية لم يكن موجودا من قبل.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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