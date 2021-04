“تفتح وتغلق وترفع الحاجب”.. كاميرا على شكل عين بشرية (فيديو)

كشف فريق من الباحثين بجامعة سارلاند في ألمانيا عن كاميرا صغيرة تأخذ شكل العين البشرية.

ولا تبدو الكاميرا، التي تحمل اسم “آي كام”، مثل العين البشرية فقط ولكنها تقلد حركات العين بشكل واقعي إلى حد كبير.

I did a creepy thing (again). The human eye webcam. #hci #robotics #diy #speculativedesign #design #CHI2021 More info and #opensource : https://t.co/F61Y9Ut4Da pic.twitter.com/SkDOcbY74p

وتقوم الكاميرا الجديدة بحركات تشبه تلك التي تقوم بها العين الحقيقية إذ تقوم برفع الحاجب وتفتح وتغلق مثل العين البشرية.

ويقول فريق الدراسة إن كاميرات المراقبة في الوقت الحاضر أصبحت تشكل تهديدا للخصوصية، وإن الكاميرا الجديدة “آي كام” تسلط الضوء على هذا المفهوم، إذ تقوم بدور المراقب عن طريق تسليط أنظارها على المارة.

وقال مارك تايسير عضو فريق الباحثين إن الهدف من المشروع ليس تطوير تصميم أفضل لكاميرات المراقبة، بل لفت الانتباه إلى أننا محاطون بأجهزة مراقبة على مدار اليوم، وهو ما يثير التساؤلات بشأن تأثير هذه الظاهرة على الانسان.

Because some of you liked the hardware of Eyecam, here is what is happening "behind the skin". #Opensource #robotic #hardware pic.twitter.com/mbrGxHRaJB

— Marc Teyssier (@marcteyssier) April 8, 2021