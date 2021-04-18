اختطفت بطلب من والدتها.. العثور على طفلة فرنسية في سويسرا

قال الادعاء السويسري إنه تم العثور على طفلة فرنسية تم خطفها، بطلب من والدتها، برفقة أمها في مصنع مهجور يضم مقيمين بصورة غير شرعية في إحدى بلدات كانتون فود.

وخطف ثلاثة رجال الطفلة التي كانت تقيم مع جدتها لأمها، الثلاثاء الماضي، وتم الكشف عن أن الأم هي التي طلبت خطف ابنتها، التي فقدت حقها في حضانتها بعد أن قضت السلطات بأنه لا يمكن للأم رؤية الطفلة بمفردها.

وقال الادعاء السويسري إن الطفلة بصحة جيدة وستسلم إلى جدتها لأمها.

وأوقفت السلطات السويسرية الأم (28 عاما) وشخصا واحد على الأقل على ذمة القضية.

وقالت تقارير لوسائل إعلام إنه تم احتجاز 5 أشخاص لصلتهم بعملية الاختطاف مشيرة إلى أن 3 منهم قالوا للجدة إنهم يعملون في وكالة حماية الأطفال، فيما ساعد الاثنين الأخرين في الاعداد لعملية الاختطاف وإعادة الفتاة لوالدتها.

وقالت تقارير إن نحو 200 شخص شاركوا في عملية البحث.