البث الحي
منوعات

إصابة الشيخ يوسف القرضاوي بفيروس كورونا

الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (مواقع التواصل)
الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (مواقع التواصل)
17/4/2021

أصيب الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي، بفيروس كورونا.

وقالت صفحة القرضاوي على تويتر إنه في حالة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية، مضيفة أن الشيخ يسأل متابعيه وجمهوره “الدعاء له بالشفاء والعافية”.

وسجلت دولة قطر أمس الجمعة 978 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 10 وفيات، ليصل عدد إجمالي الإصابات النشطة إلى 21 ألفا و965 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 367 حالة.

ويعد القرضاوي من أبرز العلماء في مجال الفقه والدعوة والخطابة، وألف مجموعة كبيرة من الكتب تجاوز عددها 170 كتابا تناولت مجالات عدة ضمت علوم القرآن والسنة والفقه والعقيدة والدعوة والفكر والتصوف والأدب (شعرا ومسرحا)، من بينها “العقل والعلم في القرآن الكريم”، و”الحلال والحرام في الإسلام”، و”الاجتهاد في الشريعة الإسلامية”، و”فقه الزكاة”، و”فقه الجهاد”، و”الإسلام والعلمانية وجها لوجه” وغيرها.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، انتخب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ أحمد الريسوني لرئاسة الاتحاد خلفاً للمؤسس الشيخ يوسف القرضاوي، ليصبح الريسوني ثاني رئيس للاتحاد الذي أنشئ في يوليو/ تموز 2004.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

“رابع رمضان خلف الأسوار”.. تفاعل لافت مع صرخة ابنة علا القرضاوي بشأن أمها (فيديو)

بثت آية حسام ابنة علا القرضاوي وحفيدة الشيخ يوسف القرضاوي مقطع فيديو أمس السبت عن ظروف احتجاز والدتها مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنها وذلك قبل يوم واحد من جلسة تجديد حبسها اليوم الأحد.

4/4/2021
المزيد من منوعات

باحثون في سنغافورة يعملون على تحويل النباتات إلى روبوتات (صور)

أعضاء فريق البحث في جامعة "نانيانغ التكنولوجية" في سنغافورة (NTU Singapore)

شاهد: راعي أغنام حفظ كتاب الله وأتقن تجويده بالاستماع إلى إذاعات القرآن

الحاج سلامة علي (الجزيرة مباشر)

مصر.. لماذا غضب متابعو أحمد مكي من منشور على صفحته؟ (فيديو)

إعلان الجزء الثاني من مسلسل الاختيار (مواقع التواصل)

بأمر من المحكمة.. لبناني يتلقى لقاح كورونا (فيديو)

الأكثر قراءة

الجزيرة مباشر تكشف كواليس “ميثاق مبادئ إسلام فرنسا” المثير للجدل (فيديو)

مسجد باريس الكبير في فرنسا (غيتي)

دراسة: تركيا تعزز قواتها البحرية لتصبح أقوى من نظيرتها الإسرائيلية.. كيف؟

سفينة حربية تابعة للقوات البحرية التركية (رويترز)

معتقل مصري يتهم سلطات سجن المنيا بتعذيبه والاعتداء عليه جنسيا (فيديو)

المعتقل المصري عبد الرحمن متولي الشويخ

الحيض لا يمنع المرأة من تلاوة القرآن