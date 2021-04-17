إصابة الشيخ يوسف القرضاوي بفيروس كورونا

أصيب الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي، بفيروس كورونا.

وقالت صفحة القرضاوي على تويتر إنه في حالة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية، مضيفة أن الشيخ يسأل متابعيه وجمهوره “الدعاء له بالشفاء والعافية”.

تبين إصابة سماحة الشيخ القرضاوي بفيروس (كورونا)، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) April 17, 2021

وسجلت دولة قطر أمس الجمعة 978 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 10 وفيات، ليصل عدد إجمالي الإصابات النشطة إلى 21 ألفا و965 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 367 حالة.

ويعد القرضاوي من أبرز العلماء في مجال الفقه والدعوة والخطابة، وألف مجموعة كبيرة من الكتب تجاوز عددها 170 كتابا تناولت مجالات عدة ضمت علوم القرآن والسنة والفقه والعقيدة والدعوة والفكر والتصوف والأدب (شعرا ومسرحا)، من بينها “العقل والعلم في القرآن الكريم”، و”الحلال والحرام في الإسلام”، و”الاجتهاد في الشريعة الإسلامية”، و”فقه الزكاة”، و”فقه الجهاد”، و”الإسلام والعلمانية وجها لوجه” وغيرها.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، انتخب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ أحمد الريسوني لرئاسة الاتحاد خلفاً للمؤسس الشيخ يوسف القرضاوي، ليصبح الريسوني ثاني رئيس للاتحاد الذي أنشئ في يوليو/ تموز 2004.