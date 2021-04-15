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فايزر: الحاصلون على اللقاح ربما يحتاجون جرعة ثالثة بعد 12 شهرا

المدير التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية، ألبرت بورلا (غيتي)
المدير التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية، ألبرت بورلا (غيتي)
15/4/2021

قالت شركة “فايزر” الأمريكية للصناعات الدوائية، الخميس، إن الحاصلين على جرعتين من لقاحها سيحتاجون “على الأرجح” إلى جرعة ثالثة تأخذ بعد 12 شهرا من الجرعة الثانية.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية عن المدير التنفيذي للشركة، ألبرت بورلا، قوله إن “الحاصلين على اللقاح سيحتاجون جرعة ثالثة منه بعد 12 شهرا من حصولهم على الجرعة الثانية التي كانت تعني اكتمال التطعيم بلقاح فايزر”.

وأضاف بورلا أنه ربما تكون هناك حاجة للتطعيم “سنويا” ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن بورلا أسر بتلك التصريحات في الأول من أبريل/ نيسان الجاري إلى مراسلتها المخضرمة بيرثا كومبس خلال فعالية مع شركة الرعاية الصحية الأمريكية “سي في إس هيلث”، إلا أنه لم يكشف عنها للعلن إلا اليوم الخميس.

وقال بورلا حينها لكومبس: “السيناريو المحتمل هو أنه ستكون هناك حاجة على الأرجح لجرعة ثالثة، في فترة ما بين ستة أشهر و12 شهرًا، وبعد ذلك، ستكون هناك إعادة تطعيم سنوية، ولكن كل ذلك يحتاج إلى تأكيد. ومرة أخرى، ستلعب المتغيرات دورًا رئيسيًا”.

وأضاف بورلا “من المهم للغاية تحجيم مجموعة الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا عرضة للإصابة بالفيروس”.

وفي وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، قالت “فايزر” إن لقاحها المكون من جرعتين يمنح وقاية ضد كورونا تصل لأكثر من 91 % بعد الحصول على الجرعة الأولى، و95 % بعد الجرعة الثانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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