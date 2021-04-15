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الأردن يسعى لدخول “غينيس” بأطول علم في العالم (فيديو)

العاصمة الأردنية عمان تعلق علما بطول 2132 مترا لدخول موسوعة غينيس (غيتي)
العاصمة الأردنية عمان تعلق علما بطول 2132 مترا لدخول موسوعة غينيس (غيتي)
15/4/2021-|آخر تحديث: 15/4/202108:33 PM (مكة المكرمة)

تسعى بلدية العاصمة الأردنية عمان إلى دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال صنع أطول علم يتجاوز طوله كيلو مترين.

وعلقت بلدية عمّان، اليوم الخميس، علم الأردن بطول 2132 مترا وعرض ستة أمتار في الشارع الستين بمنطقة عبدون في الجزء الغربي من المدينة.

وقال نائب مدير المدينة للتنمية الاجتماعية في أمانة عمّان الكبرى حاتم الهملان لوكالة فرانس برس “نسعى إلى دخول عالم غينيس بأطول علم أردني على مر التاريخ ليكون أطول علم في العالم”.

وأشار إلى “رمزية سياسية” يرتديها الرقم 2132، إذ يرمز الرقم 21 للعام 1921 تاريخ إعلان الأمير عبد الله الأول حينها “تأسيس إمارة شرق الأردن”، فيما “32 هو (الثاني من مارس/آذار) ويرمز لتاريخ وصوله الى مدينة عمّان”.

ويبدأ العلم في بداية شارع الستين بالمثلث الأحمر والنجمة السباعية في وسطه، مع تدرج الألوان من الأعلى إلى الأسفل أسود فأبيض فأخضر، على مدى الشارع.

وأشار الهملان إلى أن أمانة عمّان صنعت العلم بالتعاون مع مؤسسات خاصة سعيا لدخول موسوعة غينيس، بالتزامن مع احتفال المملكة بمئوية الدولة وتزامنا مع يوم العلم في 16 أبريل/نيسان.

وكانت الإمارات العربية المتحدة دخلت موسوعة غينيس في ديسمبر/كانون الأول 2019 بأطول علم في العالم بلغ طوله حينها 2020 مترا، وقبلها كانت الكويت قد حصدت هذا اللقب في فبراير/شباط من العام نفسه مع علم بطول 2019 مترا.

وأحيا الأردن في 11 أبريل/نيسان الذكرى المئوية الأولى لتأسيسه من دون احتفالات كبرى بسبب جائحة كوفيد-19.

العاصمة الأردنية عمان تعلق علما بطول 2132 مترا لدخول موسوعة غينيس (غيتي)
العلم الأردني امتد بطول شارع الستين في منطقة عبدون بالعاصمة عمان (غيتي)
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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