حصد ملايين المشاهدات.. ماذا فعل حلاق أثناء إزالة شعر صديقه المريض بالسرطان؟ (فيديو)

حقق مقطع فيديو لتصرف إنساني من حلاق أثناء إزالة شعر صديقه المصاب بمرض السرطان، ملايين المشاهدات على منصات التواصل.

وانتشر فيديو لحلاق في مدينة أليكانتي -عاصمة مقاطعة لقنت بجنوب شرق إسبانيا- وهو يزيل شعره كطريقة للتضامن مع زميله الذي يتلقى حاليًا علاجًا من السرطان.

وذهب مارتن، وهو حلاق أيضًا، إلى صديقه جويل لقص شعره، إذ إن تساقط الشعر هو أحد الآثار الجانبية الشائعة أثناء فترة تلقي مريض السرطان للعلاج الكيميائي.

This barber is cutting his friend’s hair who has cancer…pic.twitter.com/9Ssqearexk

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) April 12, 2021