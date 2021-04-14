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حصد ملايين المشاهدات.. ماذا فعل حلاق أثناء إزالة شعر صديقه المريض بالسرطان؟ (فيديو)

مارتن بكى بعدما رأى تصرف صديقه الإنساني تجاهه (مواقع التواصل)
مارتن بكى بعدما رأى تصرف صديقه الإنساني تجاهه (مواقع التواصل)
14/4/2021-|آخر تحديث: 14/4/202102:05 PM (مكة المكرمة)

حقق مقطع فيديو لتصرف إنساني من حلاق أثناء إزالة شعر صديقه المصاب بمرض السرطان، ملايين المشاهدات على منصات التواصل.

وانتشر فيديو لحلاق في مدينة أليكانتي -عاصمة مقاطعة لقنت بجنوب شرق إسبانيا- وهو يزيل شعره كطريقة للتضامن مع زميله الذي يتلقى حاليًا علاجًا من السرطان.

وذهب مارتن، وهو حلاق أيضًا، إلى صديقه جويل لقص شعره، إذ إن تساقط الشعر هو أحد الآثار الجانبية الشائعة أثناء فترة تلقي مريض السرطان للعلاج الكيميائي.

وعبر منصة تيك توك تم تصوير اللحظة حين فاجأ الحلاق زميله المصاب وبدأ في حلق رأسيهما معًا.

وحقق المقطع نحو مليونين ونصف مليون مشاهدة قبل أن يحظى بملايين المشاهدات عبر المنصات الأخرى.

ووثق الفيديو لحظة عاطفية، إذ أحنى مارتن رأسه بشكل واضح أثناء تصرف جويل الإنساني، وأخذ يمسح دموعه.

وشارك مارتن الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يمض وقت طويل حتى أصبح المقطع المؤثر فيروسيًا، وحظي برواج وإشادة وردود فعل إيجابية واسعة.

وقال عبر إنستغرام “(أنت لست وحدك) كانت تلك كلمات صديقي العزيز وزميلي في العمل فور حلقه لرأسه، حيث أخبرني أنه حتى ينمو شعري من جديد، كان سيستمر في حلاقة شعره معي”.

وتابع مارتن “بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفونه، فإن جويل ليس مجرد زميل في العمل، إنه مثل أخ لي. أنا أحبك يا أخي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

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