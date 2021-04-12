مناديل مبللة للوضوء.. اقتراح من سعد الدين الهلالي لترشيد استخدام المياه في مصر

اقترح داعية مصري شهير، استخدام “مناديل مبللة” في الوضوء، لترشيد استخدام المياه في بلاده.

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، في تصريحات على فضائية إم بي سي مصر، إن “هناك حديثًا صحيحًا عن الرسول الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، حول الترشيد واستخدام كميات بسيطة من المياه أثناء الوضوء”.

وأضاف “أتمنى أن يقوم أحد العلماء باختراع وابتكار مناديل مبللة تصلح للوضوء، الأمر الذي سيؤدي إلى ترشيد كميات كبيرة من المياه المهدرة”.

وتابع الهلالي أن “كل الوزارات والمواطنين مشتركون في حل أزمة المياه والمحافظة عليها”.

وتأتي تصريحات الهلالي بالتزامن مع تنامي المخاوف من تراجع حصة مصر المائية من نهر النيل جراء الملء الثاني المرتقب لسد النهضة الإثيوبي.

والأربعاء، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة متلفزة، من مخاطر نشوب صراع بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

وقبل أسبوع، انتهت جولة العاصمة الكونغولية كينشاسا عقب 3 أشهر على تعثر المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، دون تحقيق تقدم أو التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة إطلاق مفاوضات، وفق بيان للخارجية المصرية.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو/ تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، فيما تتمسك مصر والسودان (دولتا المصب) بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎، البالغتين 55.5 و18.5 مليار متر مكعب، بالترتيب.