البث الحي
منوعات

قبيلتان تعبدان الأمير فيليب: روحه لا تزال حية

الأمير فيليب دوق إدنبرة الراحل (غيتي)
الأمير فيليب دوق إدنبرة الراحل (غيتي)
12/4/2021-|آخر تحديث: 12/4/202107:54 PM (مكة المكرمة)

قال زعماء قريتين في جزيرة “فانواتو” في جنوب المحيط الهادئ “تعبدان” الأمير فيليب منذ سبعينيات القرن الماضي إن روحه لا تزال حية ولم تجد لها منزلا، وذلك بعد وفاة زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وقال زعماء قرية ياكيل في جزيرة تانا في فانواتو إنهم لا يعرفون بعد من سيصبح قائدهم الروحي الجديد.

وعلى مدى عقود، كان سكان قريتين نائيتين في جزيرة تانا البركانية الخصبة في فانواتو، ياوهنانين وياكيل، يبجّلون الأمير فيليب الذي توفي الأسبوع الماضي عن 99 عاما.

وقال ألبي زعيم قرية ياكيل إنه من غير الواضح كيف ستؤثر وفاة الأمير فيليب على الحركة الدينية حيث يعتقد أن روحه ضائعة وتبحث عن منزل جديد.

وفي حين أن العديد من الأشخاص افترضوا أن ابنه الأكبر الأمير تشارلز أو حفيديه وليام وهاري سيخلفونه في هذا الدور، قال ألبي إنه ليس هناك أي شيء مؤكد.

وأضاف لوكالة فرانس برس “روح الأمير فيليب تركت جسده لكنها ما زالت حية. من السابق لأوانه تحديد مكانها”.

وتحت علم بريطاني يرفرف في نصف صار، التقى الزعماء يوم الإثنين في ياوهنانين لمناقشة القضايا التي أثارتها وفاته.

ويُعتقد أن حركة “برينس فيليب موفمنت” بدأت في أواخر السبعينات بعد زيارة رسمية قام بها دوق إدنبره عام 1974 لفانواتو التي كانت تعرف وقتها باسم نيو هيبريديس.

وخلص مسؤولون بريطانيون كانوا يحققون في تلك الظاهرة إلى أنها نابعة من أسطورة قديمة لعودة أحد الأبناء مع بشرة شاحبة.

وعند معرفة أن الأمير فيليب المولود في اليونان لم يكن في الأصل من بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، ربما قرروا أنه يجب أن يكون من تانا.

ويعتقد سكان القريتين أنه رحل من تانا للزواج من أقوى امرأة في العالم ليعود ذات يوم ومعه مكافأة.

ويقول علماء أنثروبولوجيا إن هذه الحركة هي وسيلة للقرويين في الجزيرة لإيجاد صلة روحية بالعالم الخارجي.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

عرض حذاء رياضي في مزاد بأكثر من مليون دولار (صور)

أول حذاء رياضي من طراز "نايكي ييزي" انتعله المغني الأمريكي كانييه ويست (Sotheby’s)

تدريب جديد لكلب الرئيس الأمريكي بعد واقعتي عض في البيت الأبيض

"ميجر" أصغر كلبي الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

الفلسطينية كريمان النجار.. من محنة الإعاقة إلى إتقان فن البورتريه (صور)

تفضل كاريمان استخدام كرسيها المتحرك على أن تركب المواصلات (الجزيرة مباشر)

مناديل مبللة للوضوء.. اقتراح من سعد الدين الهلالي لترشيد استخدام المياه في مصر

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي (يوتيوب)
الأكثر قراءة

رسميا.. الثلاثاء أول رمضان في هذه الدول.. تعرف عليها

(غيتي-أرشيف)

شاهد: لحظة سقوط اللاعب المغربي رضا الساقي داخل الملعب قبل وفاته

اللاعب المغربي الراحل رضا الساقي (مواقع التواصل)

صلاة التراويح في رمضان تعود للمساجد بـ8 دول عربية وتغيب في 5.. تعرف عليها

السلطات السعودية وافقت على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها خلال شهر رمضان المرتقب (غيتي)

أستاذ في القانون البحري: احتجاز السفينة إيفر غيفن في مصر “بالغ الخطورة” (فيديو)

أدى جنوح السفينة إيفر غيفن في قناة السويس إلى ارتباك حركة الملاحة حول العالم (غيتي)