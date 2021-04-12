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تدريب جديد لكلب الرئيس الأمريكي بعد واقعتي عض في البيت الأبيض

"ميجر" أصغر كلبي الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)
"ميجر" أصغر كلبي الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)
12/4/2021-|آخر تحديث: 12/4/202107:58 PM (مكة المكرمة)

اضطرت أسرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإرسال أصغر كلابها إلى جولة تدريب جديدة بعد واقعتي عض تخللتهما جولة تدريب له بعد الواقعة الأولى.

وقال متحدث باسم جيل بايدن سيدة الولايات المتحدة الأولى، اليوم الإثنين، إن “ميجر”، أصغر كلبي الرئيس الأمريكي، سيخضع لمزيد من التدريب خارج البيت الأبيض بعد حادثي العض في مقر الإقامة الرئاسي الذي انتقل إليه الرئيس وأسرته.

وأضاف المتحدث مايكل لاروزا أن التدريب الخاص سيكون في منطقة واشنطن ومن المتوقع أن يستمر بضعة أسابيع.

وقال “سيخضع ميجر لبعض التدريب الإضافي لمساعدته في التكيف على الحياة في البيت الأبيض”.

كان بايدن قد قال لقناة (إيه.بي.سي) الشهر الماضي إن “ميجر” الأصغر سنا بين الكلبين وهما من نوع جيرمان شيبرد، لم يتسبب في أي جرح خلال الواقعة الأولى.

“تشامب” و”ميجر” كلبا الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الكلب عض أحد أفراد الأمن في وقت لاحق من شهر مارس/آذار وتسبب له في “جرح بسيط”.

وقال لا روزا، اليوم، “ربما يكون وصف القَرص أكثر دقة من العض”.

كان ميجر قد خضع بعد الحادث الأول إلى جولة تدريب في ولاية ديلاوير مسقط رأس بايدن لمساعدته على التأقلم مع الحياة في البيت الأبيض.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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