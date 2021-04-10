صانع السعادة.. شاب مصري يوزع فوانيس رمضان على المارة في الشوارع (فيديو)

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، عن إقامة صلاة تراويح شهر رمضان هذا العام (1442 هجريًّا)، وتوزيع وجبات محددة للإفطار في المسجد الحرام مع اتخاذ تدابير مشدَّدة لمواجهة كورونا.
انتشرت مقاطع فيديو على منصة “تيك توك” لشاب مصري يدعى عمار أشرف، ابتكر طريقة للاحتفال بقرب حلول شهر رمضان الكريم بقيامه بتوزيع هدايا “فوانيس رمضان صغيرة الحجم” على المارة في الشوارع لإدخال السرور علي قلوبهم.
@amar_ashraf2
انا نزلتو تااني علشان التيك توك وقفو الفديوو مش عارف لي💔😓
وقال أشرف إنه يعمل في التصوير الفوتوغرافي وقرر القيام بعمل فكرة مختلفه لإسعاد الآخرين.
ونشر أشرف، الذي أطلق على نفسه لقب “صانع السعادة” عدة مقاطع فيديو عبر حسابه على “تيك توك” وهو يقدم الفوانيس للمارة بطريقة مبتكرة حيث يتظاهر برغبته في السلام عليهم ثم يفاجئهم بها.
@amar_ashraf2
يا جماال أهل إسكنديه🌓❤️😍
وأظهرت المقاطع التي التقطت في محافظتي القاهرة والإسكندرية دهشة الناس في المقاهي والشوارع بالإضافة إلى العاملات في محطات المترو المختلفة مبدين سعادة عارمة على وجوهم.
ولاقت المقاطع رواجا واسعا حيث حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة وحظيت على إعجاب الآلاف من المستخدمين إلى جانب تداولها عبر باقي المنصات.
@amar_ashraf2
الله على البهجه 🌓مكملين في الفرحه 😍