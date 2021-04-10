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صانع السعادة.. شاب مصري يوزع فوانيس رمضان على المارة في الشوارع (فيديو)

شاب مصري قام بتوزيع فوانيس رمضان كهدايا على المارة في الشوارع (مواقع التواصل)
شاب مصري قام بتوزيع فوانيس رمضان كهدايا على المارة في الشوارع (مواقع التواصل)
9/4/2021-|آخر تحديث: 10/4/202112:38 AM (مكة المكرمة)

انتشرت مقاطع فيديو على منصة “تيك توك” لشاب مصري يدعى عمار أشرف، ابتكر طريقة للاحتفال بقرب حلول شهر رمضان الكريم بقيامه بتوزيع هدايا “فوانيس رمضان صغيرة الحجم” على المارة في الشوارع لإدخال السرور علي قلوبهم.

@amar_ashraf2

انا نزلتو تااني علشان التيك توك وقفو الفديوو مش عارف لي💔😓

♬ الصوت الأصلي – صانع البهجه🌓♥️

وقال أشرف إنه يعمل في التصوير الفوتوغرافي وقرر القيام بعمل فكرة مختلفه لإسعاد الآخرين.

ونشر أشرف، الذي أطلق على نفسه لقب “صانع السعادة” عدة مقاطع فيديو عبر حسابه على “تيك توك” وهو يقدم الفوانيس للمارة بطريقة مبتكرة حيث يتظاهر برغبته في السلام عليهم ثم يفاجئهم بها.

@amar_ashraf2

يا جماال أهل إسكنديه🌓❤️😍

♬ الصوت الأصلي – صانع البهجه🌓♥️

وأظهرت المقاطع التي التقطت في محافظتي القاهرة والإسكندرية دهشة الناس في المقاهي والشوارع بالإضافة إلى العاملات في محطات المترو المختلفة مبدين سعادة عارمة على وجوهم.

ولاقت المقاطع رواجا واسعا حيث حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة وحظيت على إعجاب الآلاف من المستخدمين إلى جانب تداولها عبر باقي المنصات.

@amar_ashraf2

الله على البهجه 🌓مكملين في الفرحه 😍

♬ الصوت الأصلي – صانع البهجه🌓♥️

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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