صانع السعادة.. شاب مصري يوزع فوانيس رمضان على المارة في الشوارع (فيديو)

انتشرت مقاطع فيديو على منصة “تيك توك” لشاب مصري يدعى عمار أشرف، ابتكر طريقة للاحتفال بقرب حلول شهر رمضان الكريم بقيامه بتوزيع هدايا “فوانيس رمضان صغيرة الحجم” على المارة في الشوارع لإدخال السرور علي قلوبهم.

@amar_ashraf2 انا نزلتو تااني علشان التيك توك وقفو الفديوو مش عارف لي💔😓 ♬ الصوت الأصلي – صانع البهجه🌓♥️

وقال أشرف إنه يعمل في التصوير الفوتوغرافي وقرر القيام بعمل فكرة مختلفه لإسعاد الآخرين.

ونشر أشرف، الذي أطلق على نفسه لقب “صانع السعادة” عدة مقاطع فيديو عبر حسابه على “تيك توك” وهو يقدم الفوانيس للمارة بطريقة مبتكرة حيث يتظاهر برغبته في السلام عليهم ثم يفاجئهم بها.

وأظهرت المقاطع التي التقطت في محافظتي القاهرة والإسكندرية دهشة الناس في المقاهي والشوارع بالإضافة إلى العاملات في محطات المترو المختلفة مبدين سعادة عارمة على وجوهم.

ولاقت المقاطع رواجا واسعا حيث حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة وحظيت على إعجاب الآلاف من المستخدمين إلى جانب تداولها عبر باقي المنصات.