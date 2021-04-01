وصفه سابقا بالمؤامرة.. راغب علامة يثير جدلا بعد تلقيه لقاح كورونا (فيديو)

أثار المطرب اللبناني رغب علامة جدلا واسعا على مواقع التواصل بعدما نشر صورة له أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال علامة تعليقا على صورته، الثلاثاء الماضي “اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح كوڤيد 19” متوجها بالشكر لدولة الإمارات التي تلقى فيها اللقاح.

اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح الكوڤيد 19

شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان #uae #dubai #dha pic.twitter.com/0uUonEPVx2 — RaghebAlama (@raghebalama) March 30, 2021

وأثارت الصورة انتقادات العديد من المتابعين الذين استعادوا تصريحات علامة السابقة المشككة في الفيروس واللقاح.

وكان علامة قد أعرب عن تخوفه من لقاحات كورونا، واصفا فيروس كورونا بأنه “مؤامرة كونية” وأن اللقاح مؤامرة أيضا، زاعما أن الجميع يتخوفون منهما.

كما سخر علامة حينها من المطربة الإماراتية أحلام بسبب مشاركتها في التجارب السريرية المتعلقة باللقاح.

بعد وصفه سابقا بالمؤامرة.. #راغب_علامة يثير جدلا واسعا بعد إعلانه تلقي #لقاح_كورونا رغم موقفه السابق الرافض له pic.twitter.com/5ETbhYXcZQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 31, 2021

إلا أن علامة عاد الشهر الماضي وأكد أن كورونا هو “الخطر الداهم” مؤكدا أنه يترقب وصول اللقاح إلى لبنان ليكون أول من يتلقاه.

ودافع المطرب اللبناني عن نفسه مؤكدا أنه تراجع عن موقفه السابق، مهاجما منتقديه، قائلا إنهم اجتزأوا كلامه، لكنه قال في مداخلة هاتفية مع المذيع عمرو أديب أنه لا يزال يعتقد أن كورونا “حرب عالمية ثالثة”.

السوبرستار #راغب_علامة يوضّح في برنامج #الحكاية رأيه بخصوص لقاح #كورونا:

«هناك ناس اجتزأوا كلامي واستغلّوه في حرب اعلامية على #اللقاح

ليس هناك الا الأغبياء الذين لا يغيّرون رأيهم..

لا زلت أرى أن كورونا هي حرب عالمية ثالثة»@raghebalamahttps://t.co/kvIblfrWE0 pic.twitter.com/I8WAKgKSOW — Ramez Khaled (@RamezKhaled_) March 30, 2021

وغرد الناشط اللبناني (إيلي مرعب) قائلا “في نسبة كبيرة من الناس عم تشمت بالفنان راغب علامة بعد ما رفض لقاح كورونا وانتقد الفنانة أحلام بموضوع اللقاح أما اليوم تلقى الجرعة الأولى، مش دفاعًا أغلبيتنا مرقنا بفترة ضياع ومش فهمانين وحقنا نخاف هيدي صحتنا، ولليوم في أطباء مع وأطباء ضد”.

في نسبة كبيرة من الناس عم تشمت بالفنان #راغب_علامة بعد ما رفض لقاح #كورونا وانتقد الفنانة #احلام بموضوع اللقاح اما اليوم تلقى الجرعة الاولى، مش دفاعًا اغلبيتنا مرقنا بفترة ضياع ومش فهمانين وحقنا نخاف هيدي صحتنا، ولليوم في اطباء مع واطباء ضد #اهدوا @raghebalama حمدالله عالسلامة. — Elie Merheb | ايلي مرعب ✍🏻 (@_ElieMerheb) March 30, 2021

بينما انتقد الإماراتي عبد الله الأنصاري المطرب اللبناني قائلا “قمة في التناقض. طلعت وشككت في التجارب السريرية والحين وشاءت الأقدار إنك تأخذ اللقاح عندنا”.

قمة في التناقض

طلعت و شككت في التجارب السريرية و الحين و شاءت الاقدر انك تاخذ اللقاح عندنا

تناقض كل هالدنيا تناقض https://t.co/iFwkFfIIxZ — Abdalla M AlAnsari 🇦🇪 (@iAbdalla_MA) March 31, 2021

أما علي الجاسر فكتب معلقا “بسبب الجهل المركب والغرور تسبب رأيه في امتناع كثير من محبيه تلقي اللقاح. راغب علامة يتلقى تطعيم كورونا بعدما وصفه بمؤامرة كونية وسخر من المطربة أحلام بسب تلقيها اللقاح. نصيحة لا تجعلوا المشاهير قدوة لكم”.

بسبب الجهل المركب والغرور تسبب رأيه في امتناع كثير من محبيه تلقي اللقاح . #راغب_علامة يتلقى تطعيم #كورونا بعدما وصفه بمؤامرة كونية وسخر من المطربة أحلام بسب تلقيها اللقاح . نصيحة لا تجعلوا المشاهير الحمقى قدوة لكم

pic.twitter.com/sdzFBWW8Dd — علي الجاسر (@AljasserAli) March 31, 2021

وعلق وسيم بارودي على تصريحات راغب علامة مع عمرو أديب قائلا “لا زلت أرى أن كورونا هي حرب عالمية ثالثة! كيف هالتناقض يا راغب؟ يعني كورونا فيروس مصنّع حسب حديثك مع عمرو أديب ومن ثم تخضع لأخذ اللقاح اللي لغاية اليوم مصرح به للحالات الطارئة فقط؟ حقا أصحاب العقول في شقاء”.