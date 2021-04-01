البث الحي
منوعات

وصفه سابقا بالمؤامرة.. راغب علامة يثير جدلا بعد تلقيه لقاح كورونا (فيديو)

1/4/2021-|آخر تحديث: 1/4/202106:34 PM (مكة المكرمة)

أثار المطرب اللبناني رغب علامة جدلا واسعا على مواقع التواصل بعدما نشر صورة له أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال علامة تعليقا على صورته، الثلاثاء الماضي “اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح كوڤيد 19” متوجها بالشكر لدولة الإمارات التي تلقى فيها اللقاح.

وأثارت الصورة انتقادات العديد من المتابعين الذين استعادوا تصريحات علامة السابقة المشككة في الفيروس واللقاح.

وكان علامة قد أعرب عن تخوفه من لقاحات كورونا، واصفا فيروس كورونا بأنه “مؤامرة كونية” وأن اللقاح مؤامرة أيضا، زاعما أن الجميع يتخوفون منهما.

كما سخر علامة حينها من المطربة الإماراتية أحلام بسبب مشاركتها في التجارب السريرية المتعلقة باللقاح.

إلا أن علامة عاد الشهر الماضي وأكد أن كورونا هو “الخطر الداهم” مؤكدا أنه يترقب وصول اللقاح إلى لبنان ليكون أول من يتلقاه.

ودافع المطرب اللبناني عن نفسه مؤكدا أنه تراجع عن موقفه السابق، مهاجما منتقديه، قائلا إنهم اجتزأوا كلامه، لكنه قال في مداخلة هاتفية مع المذيع عمرو أديب أنه لا يزال يعتقد أن كورونا “حرب عالمية ثالثة”.

وغرد الناشط اللبناني (إيلي مرعب) قائلا “في نسبة كبيرة من الناس عم تشمت بالفنان راغب علامة بعد ما رفض لقاح كورونا وانتقد الفنانة أحلام بموضوع اللقاح أما اليوم تلقى الجرعة الأولى، مش دفاعًا أغلبيتنا مرقنا بفترة ضياع ومش فهمانين وحقنا نخاف هيدي صحتنا، ولليوم في أطباء مع وأطباء ضد”.

بينما انتقد الإماراتي عبد الله الأنصاري المطرب اللبناني قائلا “قمة في التناقض. طلعت وشككت في التجارب السريرية والحين وشاءت الأقدار إنك تأخذ اللقاح عندنا”.

أما علي الجاسر فكتب معلقا “بسبب الجهل المركب والغرور تسبب رأيه في امتناع كثير من محبيه تلقي اللقاح. راغب علامة يتلقى تطعيم كورونا بعدما وصفه بمؤامرة كونية وسخر من المطربة أحلام بسب تلقيها اللقاح. نصيحة لا تجعلوا المشاهير قدوة لكم”.

وعلق وسيم بارودي على تصريحات راغب علامة مع عمرو أديب قائلا “لا زلت أرى أن كورونا هي حرب عالمية ثالثة! كيف هالتناقض يا راغب؟ يعني كورونا فيروس مصنّع حسب حديثك مع عمرو أديب ومن ثم تخضع لأخذ اللقاح اللي لغاية اليوم مصرح به للحالات الطارئة فقط؟ حقا أصحاب العقول في شقاء”.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

كورونا.. رئيس ألمانيا يتلقى لقاح أسترازينيكا وبرلمانية من أصل مصري تتحدث عن “كارثة”

تلقى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أول جرعة تطعيم له ضد فيروس كورونا المستجد من لقاح أسترازينيكا، بينما تحدثت برلمانية بارزة -من أصول مصرية- عن “كارثة” في التواصل بشأن الشركة المصنعة للقاح.

1/4/2021

خبير لقاحات: المتعافون من كورونا يحتاجون جرعة تطعيم واحدة لهذا السبب (فيديو)

قال أستاذ بيولوجي في جامعة ميشيغان، إن المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19 لا يحتاجون إلا جرعة واحدة من اللقاح وليس جرعتين كما هو الحال بالنسبة لمن لم يصابوا بالفيروس.

1/4/2021
المزيد من منوعات

مشهد مروع.. شاحنة إطفاء تصطدم بسيارة في محطة وقود (فيديو)

(الجزيرة)

قانون في نيويورك يشرّع تدخين الحشيش لغايات الترفيه

رجل يخرج من متجر Weed World في اليوم الذي أجازت فيه ولاية نيويورك استخدام الماريجوانا للترفيه (رويترز)

كورونا.. منظمة الصحة تحذر من “بطء” التلقيح في أوربا واكتشاف سلالة جديدة بأفريقيا

شكل توضيحي لفيروس كورونا المستجد (غيتي)

لحظات مفجعة.. عامل يرمي خوذته في فرن لصهر الحديد ثم يقفز وراءها (فيديو)

لقطة من الفيديو المفجع يظهر فيها العامل قبل ثوان من القفز (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ذهب الأب لبيع كليته ولم يعد.. مأساة أسرة سورية نازحة في إدلب (فيديو)

هل يحق لمصر احتجاز السفينة “إيفر غيفن” إذا رفضت تعويض قناة السويس؟ (فيديو)

سفينة الحاويات إيفر غيفن بعد نجاح تعويمها في قناة السويس (رويترز)

لحظات مؤثرة وشهادات صادمة في المحكمة.. فيديو لجورج فلويد يبكي ويتوسل قبل مقتله

تركت التمثيل واعتنقت الإسلام.. رحلة غيرت حياة البريطانية عائشة روزالي (فيديو)

البريطانية عائشة روزالي (الأناضول)