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مشهد مروع.. شاحنة إطفاء تصطدم بسيارة في محطة وقود (فيديو)

1/4/2021-|آخر تحديث: 1/4/202108:01 PM (مكة المكرمة)

اصطدمت شاحنة للإطفاء بسيارة دفع رباعي في محطة للوقود بمدينة ديترويت الأمريكية.

وأدى اصطدام الشاحنة بالسيارة إلى اندفاع الشاحنة إلى داخل محطة الوقود، لتصدم سيارة ثالثة كانت متوقفة داخل المحطة للتزود بالوقود.

وأظهر مقطع الفيديو اندفاع شخصين من السيارة الثالثة هاربين من المحطة تحسبا لانفجارها.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الحادث أدى إلى إصابة 7 أشخاص من بينهم 3 من رجال الإطفاء.

ومن المتوقع أن يتعافى جميع المصابين السبعة من إصاباتهم الطفيفة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية

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